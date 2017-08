Banques : temps moroses pour Ecobank et d'autres aussi

Ouestafnews - Avec des résultats mitigés pour certains et des retraits purs et simples de leurs licences pour d'autres, certaines banques de la sous-région ouest africaine ont vécu un premier semestre 2017 peu reluisant.



La période a été marquée, entre autre, par les résultats moroses du Groupe Ecobank (basé à Lomé), le faible résultat de la filiale ivoirienne de United Bank for Africa (UBA, banque nigériane) et les difficultés de deux banques ghanéennes qui ne peuvent plus opérer.



Le Groupe Ecobank, qui se veut la « banque panafricaine », a connu une baisse (par rapport au premier semestre 2016) de 20 % de son résultat net avant impôts, qui se situe à 151 millions dollars, selon un document de la banque consulté par Ouestafnews.



Une baisse que le groupe bancaire attribue entre autres à la hausse des « coûts du risque ». Par ailleurs, le volume des prêts à la clientèle s'établit à 9 milliards de dollars, soit une baisse de 4% qui se justifie par un « fort taux de risques ».



Les dépôts de la clientèle (13 milliards de dollars) quant à eux, enregistrent une hausse de 1%. Néanmoins, l'Afrique de l'ouest continue d'être une place forte du groupe, en lui assurant un taux de rentabilité financière de 52,1%.



Dans son document, la banque se félicite quand même de la « hausse de 5% », de son chiffre d'affaire qui s'établit à 912 millions de dollars durant ce premier semestre 2017 grâce particulièrement à l'amélioration du marché des changes.

Le directeur général du Groupe Ade Ayeyemi, se veut d'ailleurs optimiste et dit attendre « avec impatience de second semestre ».



Ecobank (siège à Lomé au Togo), considéré comme le groupe bancaire le mieux implanté en Afrique avec une présence dans 36 pays avait déjà en 2016 un résultat annuel négatif de 80 millions de dollars. Ce qui a eu un fort impact sur la sud-africaine Nedbank, aujourd'hui détentrice de 16% des actions du groupe Ecobank.



UBA Côte d'Ivoire en sous régime



En Côte d'Ivoire, c'est la filiale locale de United Bank for Africa (UBA, Nigeria) qui peine à décoller. Selon des informations relayées par Financial Afrik, au premier semestre 2017, la contribution de UBA Côte d'Ivoire au bénéfice net du groupe n'a été que 66.000 dollars alors qu'elle était de 831.000 dollars à la même période en 2016.



Présent dans 18 pays africains, le groupe UBA présente au premier semestre 2017, des résultats globaux en hausse.

Toutefois, les observateurs s'inquiètent de la faible contribution de sa filiale ivoirienne qui peine à se tirer d'affaires, dans une économie qui représente pourtant près de 40% de la richesse de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa, huit pays).



A titre de comparaisons, au cours de la même période, la filiale camerounaise du groupe a affiché de meilleures performances avec un bénéfice net de 5 millions de dollars. Et le groupe dans son ensemble affiche un bénéfice net avant impôts en hausse de 65,5%, comparé à la même période de l'année dernière.



Retrait de licences au Ghana



Au Ghana, ce sont deux banques (UT Bank et Capital Bank), toutes deux créées en 2009 par des hommes d'affaires locaux qui vont arrêter leurs opérations. Cet arrêt est consécutif au retrait de leurs licences par la Banque centrale pour « défaut de capitalisation ».



Dans un communiqué, la Banque centrale a expliqué sa décision par le besoin de renforcer le secteur bancaire ghanéen, d'assurer la stabilité financière et de protéger les épargnes. Ce même texte annonce aussi le rachat des deux banques dissoutes par GCB Bank, une des plus grandes banques du pays.