Corruption en Afrique de l’ouest : le Ghana recule, le Cap-Vert maintient le cap

Occupant cette année le 70ème rang mondial sur 170 pays classés, le Ghana affiche cette année, un net recul avec un score de 43/100, soit quatre points de moins que la précédente année.



« En dépit de son statut de modèle démocratique, le Ghana affiche une contre performance significative », note en introduction l’ONG dont le siège est basé en Allemagne. Selon TI la corruption rampante s’est manifestée lors de la dernière présidentielle et a été fortement dénoncée par des citoyens ghanéens.



Habitué aux honneurs depuis quelques années, le Ghana fait en 2016, office de mauvais élève, enregistrant le recul le plus marqué en Afrique subsaharienne, selon TI.



Sur les 50 pays africains figurant dans ce classement, l’Afrique de l’ouest place quatre pays dans le top 10. Notamment le Cap-Vert, le Sénégal, le Ghana, et le Burkina Faso.



Pour le Cap-Vert, les auteurs de l’indice souligne que la réélection de José Carlos Fonseca est une promesse de continuité du programme d’amélioration de la bonne gouvernance dans ce pays.



Avec un score de 59, le Cap-Vert améliore de quatre points son score de l’année dernière, et se classe au 38ème rang mondial. Il et occupe la seconde place au niveau de l’Afrique subsaharienne, derrière le Bostwana.



En dépit de progrès constants, le Sénégal n’arrive pas encore à se hisser au-delà de la moyenne comme le Cap-Vert et le Botswana. Cette année, il affiche 45 points au marqueur, soit seulement un point de plus par rapport à 2015.



Stationnaire depuis 2012 avec un score de 38 points, le Burkina Faso fait un grand bon en gagnant 4 points cette année. Toutefois, dans ces analyses, Transparency international n’a pas fourni de détails sur cette performance.



La Côte d’Ivoire (34 points) continue sa petite remontée, gagnant deux points de plus. Tandis que le Libéria stagne avec un score inchangé de 37 points depuis trois ans.



Première économie du continent, le Nigeria, n’est pas encore prêt de quitter la zone rouge avec 28 points où il se retrouve avec la Guinée, la Sierra Leone et la Gambie.



En Afrique de l’ouest, la Guinée Bissau, est le pays le moins performant avec 16 points.