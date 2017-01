Côte d'Ivoire: Ouattara nomme de nouveaux patrons pour l'Armée, la Police et la Gandarmerie (communiqué)

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a procédé, ce lundi 9 janvier 2017, à la signature de trois décrets mettant fin aux fonctions :



- du Général de Corps d’Armée Soumaïla BAKAYOKO en qualité

de Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées de Côte d’Ivoire,

- du Général de Corps d’Armée Gervais Kouakou KOUASSI en qualité de Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale,

- et de l’Administrateur Général de Police Bredou M’BIA en qualité de Directeur Général de la Police Nationale.

Le Président de la République, Chef Suprême des Armées, remercie

les Généraux Soumaïla BAKAYOKO, Gervais Kouakou KOUASSI et Bredou M’BIA pour les services rendus à la Nation.



Le Président de la République a également procédé à la signature de

trois autres décrets portant nominations :

- du Général de Division Sékou TOURE en qualité de Chef d’Etat-

Major Général des Forces Armées de Côte d’Ivoire,

- du Général de Brigade Nicolas Kouadio KOUAKOU en qualité de Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale,

- et du Commissaire Divisionnaire Major de Police Youssouf KOUYATE en qualité de Directeur Général de la Police Nationale.