Côte d'Ivoire: composition du nouveau gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly

Premier Ministre, Chef du Gouvernement : M. Amadou Gon COULIBALY





Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : M. Hamed BAKAYOKO





Ministre des Affaires Etrangères : M. Amon Marcel TANOH



Ministre de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de

l’Homme: : M. Sansan KAMBILE





Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur : M. Ally COULIBALY





Ministre de l’Industrie et des Mines : M. Jean Claude BROU





Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et

de la Formation Professionnelle: Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA





Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural: M. Mamadou Sangafowa COULIBALY





Ministre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI





Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé KABA





Ministre des Transports : M. Amadou KONE





Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat : M. Abdourahmane CISSE





Ministre de l’Economie et des Finances : M. Adama KONE





Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement : M. Bruno Nabagné KONE





Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale: M. Jean Claude KOUASSI





Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement

Durable, Porte-parole Adjoint du Gouvernement : Mme Anne Désirée OULOTO





Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique: Mme Raymonde GOUDOU COFFIE





Ministre des Sports et des Loisirs: M. François Albert AMICHIA





Ministre de la Culture et de la Francophonie : M. Maurice Kouakou BANDAMAN





Ministre des Infrastructures Economiques : M. Amédé Koffi KOUAKOU





Ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables: M.Thierry TANOH





Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: Mme Ramata LY -BAKAYOKO





Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration : M. Pascal Abinan KOUAKOU





Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité: Mme Mariatou KONE





Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME: M. Souleymane DIARRASSOUBA





Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme: M. Claude Isaac DE





Ministre des Eaux et Forêts: Général Issa COULIBALY





Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique : M. Sidi Tiémoko TOURE





Ministre du Tourisme : M. Siandou FOFANA



Secrétariat d’Etat



Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle: M. Mamadou TOURE



AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE sont nommés :



Ministre d’Etat auprès du Président de la République, chargé du Dialogue Politique et des Relations avec les Institutions: M. Jeannot Kouadio AHOUSSOU



Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République: M. Patrick ACHI





Ministre des Affaires Présidentielles: M. Téné Birahima OUATTARA





Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense: M. Alain Richard DONWAHI