Côte d'Ivoire: valse de nominations dans l'armée et la gendarmerie (communiqué)

Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef Suprême des Armées, a procédé les 9, 13 et 25 janvier 2017, à plusieurs nominations.

Ainsi ont été nommés ou confirmés :



I/ AU TITRE DES ARMEES

Etat-Major des Armées

- Chef d’Etat-Major Général des Armées :

Général de Division TOURE Sékou

- Chef d’Etat-Major Général Adjoint des Armées :

Général de Brigade DOUMBIA Lassina

- Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre :

Général de Brigade KOUAME N’dri Julien Cébastien

- Sous-Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre :

Colonel TRAORE Zanan Hamed

- Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air :

Colonel-Major KOFFI N’Guessan Alfred

- Sous-Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air :

Colonel-Major BLEOUE Ehui Roger Kacian

- Chef d’Etat-Major de la Marine Nationale :

Contre-Amiral Djakaridja KONATE

- Sous-Chef d’Etat-Major de la Marine Nationale :

Capitaine de Vaisseau Major N’GUESSAN Kouamé Célestin



Armée de Terre

- 1ère Région Militaire (Abidjan) :

Commandant : Colonel-Major FLAN Yibagbeu

Commandant en second : Lieutenant-Colonel FOFANA Norrossotié

- 2ème Région Militaire (Daloa) :

Commandant : Colonel DEM Ali Justin

Commandant en second : Lieutenant-Colonel FOFIE Kouakou Martin

- 3ème Région Militaire (Bouaké) :

Commandant : Colonel KOUAME N’Goran Léon

Commandant en second : Colonel DOUA Michel

- 4ème Région Militaire (Korhogo) :

Commandant : Colonel –Major Zoumana DIARRASSOUBA

Commandant en second : Colonel CISSE Mamadou Dassira

- Bataillon de Commandement et de Soutien :

Commandant : Lieutenant-Colonel KONE Gaoussou

Commandant en second : Chef de Bataillon YOMAN N’cho Michel

- Groupement Ministériel des Moyens Généraux :

Commandant : Colonel BOBLE Lambert

Commandant en second : Lieutenant-Colonel YAO KOFFI Aimé

- Garde Républicaine :

Commandant : Lieutenant-Colonel OUATTARA Issiaka

Commandant en second : Lieutenant-Colonel Idriss Coulibaly

- Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires :

Commandant : Colonel SACKO Issa

Commandant en second : Lieutenant-Colonel KONE Nanklan

- Groupement de Sécurité du Président de la République :

Commandant : Général de Division DIOMANDE Vagondo

Commandant en second : Lieutenant-Colonel COULIBALY Ibrahima Gon

- Ecole des Forces Armées :

Commandant : Colonel OUASSENAN Jean-Hubert

Commandant en second : Lieutenant-Colonel AKA Germain



- Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active :

Commandant : Lieutenant-Colonel KOUASSI Bi Vigoné Eustache

Commandant en second : Chef de Bataillon NEBOUT Antoine Roger

- Ecole Militaire Préparatoire de Bingerville :

Commandant : Lieutenant-Colonel TCHOUME Hervé

Commandant en second : Chef de Bataillon DANHO Josué Parfait

- Centre d’Instruction pour la Formation Initiale des Militaires du Rang:

Commandant : Lieutenant-Colonel KOUAKOU Konan René

Commandant en second : Capitaine KONATE N’golo Soumaïla

- 1er Bataillon de Commandos et de Parachutistes :

Commandant : Lieutenant-Colonel Chérif OUSMANE

Commandant en second : Lieutenant-Colonel ATSIN Aké Thierry Marc

- 1er Bataillon Blindé :

Commandant : Chef d’Escadron GUEFFIE Pacôme Alban

Commandant en second : Capitaine N’DRIN Bandama

- 1er Bataillon du Génie

Commandant : Lieutenant-colonel Touré Sory

Commandant en second : Lieutenant-colonel Mel Armel Rosenberg

- 1er Bataillon d’Infanterie :

Commandant : Lieutenant-Colonel DOUMBIA Brahima

Commandant en second : Chef de bataillon OKOU ATSIN Henry

- 2ème Bataillon d’Infanterie :

Commandant : Lieutenant-Colonel KAKOU Hubert

Commandant en second : Lieutenant-Colonel FODIO Kouadio

- 3ème Bataillon d’Infanterie :

Commandant : Lieutenant-Colonel TOURE Hervé

Commandant en second : Lieutenant-Colonel YAO Koffi Jacques

- 4ème Bataillon d’Infanterie :

Commandant : Lieutenant-Colonel TRAORE Dramane

Commandant en second : Chef de Bataillon SEAHET DE Gouhouo Rolland

- Bataillon d’Artillerie Sol-Air :



Commandant : Lieutenant-Colonel BES Arthur

Commandant en second : Chef d’Escadron EPOUKOU YAPI Nazaire

- Bataillon d’Artillerie Sol-Sol :

Commandant : Chef d’Escadron HOBBAH Koffi Eric

Commandant en second : Chef d’Escadron SADIA Gba Yéréman

- Bataillon de Sécurisation de l’Est :

Commandant : Lieutenant-Colonel OUATTARA Morou

Commandant en second : Chef de Bataillon GUIBRO Nicolas

- Bataillon de Sécurisation de l’ouest :

Commandant : Lieutenant-Colonel FOFANA Losséni

Commandant en second : Chef de Bataillon AMONCHI Démonsthène

- Bataillon de Sécurisation du Sud-Ouest :

Commandant : Lieutenant-Colonel DRAMANE Soro

Commandant en second : Chef de Bataillon CAMARA Tiègbè

- Bataillon de Sécurisation du Nord-Ouest :

Commandant : Lieutenant-Colonel KOUAKOU Kouamé

Commandant en second : Commandant SOA Valery

- Unité de Commandement et de Soutien :

Commandant : Lieutenant-Colonel KONE Zakaria

Commandant en second : Capitaine AKE Obrou Marius



Armée de l’Air



- Base Aérienne d’Abidjan :

Commandant : Colonel TOURE Fama

Commandant en second : Colonel ODJE Saga Etienne

- Base Aérienne de Bouaké :

Commandant : Colonel KOUAO N’Guetta Julien

Commandant en second : Colonel GAMBY-SAKHO Boubacar

- Fusiliers Commandos de l’Air :

Commandant : Commandant BOUADI YAO Grégoire

Commandant en second : Capitaine Ben Ibrahima BA



Marine Nationale



- Bâtiment « EMERGENCE » :

Commandant : Capitaine de Corvette DADIE Vallès

Commandant en second : Lieutenant de Vaisseau ALLO Cédric Mathieu

- Bâtiment « Le BOUCLIER » :

Commandant : Lieutenant de Vaisseau GUIE Ghislain

Commandant en second : Enseigne de Vaisseau de Première Classe KONE Kahafolodji

- Bâtiment « CAPITAINE DE FREGATE SEKONGO » :

Commandant : Lieutenant de Vaisseau COULIBALY Kati Franck

Commandant en second : Enseigne de Vaisseau de Première Classe KOUAKOU Djaiblond

- BASE NAVALE ABIDJAN :

Commandant : Capitaine de Frégate ESSIGAN Ahico Gilles

Commandant en second : Enseigne de Vaisseau de Première Classe KONE Manga

- BASE NAVALE SAN-PEDRO :

Commandant : Lieutenant de Vaisseau Eddie MINDI

Commandant en second : Enseigne de Vaisseau de Première Classe COULIBALY Mamadou

- BASE NAVALE LAGUNAIRE ADIAKE :

Commandant : Capitaine de Corvette EHUI Gnamien

Commandant en second : Enseigne de Vaisseau de Première Classe KOULAGNAN Kimoutemon

- FUSILLIERS MARINS COMMANDOS :

Commandant : Capitaine de Frégate PALE Djami



Commandant en second : Lieutenant de Vaisseau SOUMIA Guy

Commandement des Forces Spéciales

Commandant : Général de Brigade DOUMBIA Lassina



II/ AU TITRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE



Ont été nommés ou confirmés :

- Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale :

Général de Brigade KOUAKOU Kouadio Nicolas

- Commandant Supérieur en second de la Gendarmerie Nationale :

Général de Brigade TOURE Alexandre Apalo

- Commandant de la Gendarmerie Territoriale :

Colonel-Major KOUASSI Kaunan René Stanislas

- Commandant de la Gendarmerie Mobile et des Unités Spécialisées :

Colonel-Major Bakari DOUMBIA

- Commandant de la 1ère Légion de Gendarmerie Territoriale (Abidjan) :

Colonel YEO Ousmane

- Commandant de la 1ère Légion de Gendarmerie Mobile (Abidjan) :

Colonel M’BAHIA Patrick Alexandre

- Commandant de la 2ème Légion de Gendarmerie Territoriale (Daloa) :

Lieutenant-Colonel BOLLI Degui Florent

- Commandant de la 2ème Légion de Gendarmerie Mobile (Daloa) :

Lieutenant-colonel KOUAKOU Edoh

- Commandant de la 3ème Légion de Gendarmerie Territoriale (Bouaké) :

Colonel ETTE Djadji

- Commandant de la 3ème Légion de Gendarmerie Mobile (Bouaké) :

Lieutenant-Colonel DIOMANDE DOUAGON Laye



- Commandant de la 4ème Légion de Gendarmerie Territoriale (Korhogo) :

Colonel YAPO Yapo Denis

- Commandant de la 4ème Légion de Gendarmerie Mobile (Korhogo) :

Lieutenant-Colonel TANGBA Parfait

- Commandant de la 5ème Légion de Gendarmerie Territoriale (San-Pedro) :

Lieutenant-Colonel ASSANDE Ferdinand

- Commandant de la 6ème Légion de Gendarmerie Territoriale (Yamoussoukro): Lieutenant-Colonel AIDARA Ibrahima

- Commandant de la 6ème Légion de Gendarmerie Mobile (Yamoussoukro) :

Lieutenant-Colonel KONE Sounan

- Ecole de Gendarmerie D’Abidjan :

Colonel BAKAYOKO Lassana

- Ecole de Gendarmerie TOROGUHE :

Lieutenant-Colonel KOUAKOU Koffi Serge

- Groupement d’Intervention et de Sécurité :

Lieutenant-Colonel BASSANTE Ali Badara