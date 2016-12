Ebola : enfin un vaccin ?

Ouestafnews – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé ce vendredi 23 décembre 2016 la « haute efficacité » d’un vaccin anti-Ebola, dont les résultats après plusieurs mois de test se sont révélés très prometteurs.



« Ce vaccin, appelé rVSV-ZEBOV, a été étudié dans le cadre d’un essai portant sur 11.841 personnes en Guinée, pendant l’année 2015 », selon des informations publiées sur le site de l’OMS.



Selon l’Organisation onusienne, « parmi les 5.837 sujets ayant reçu le vaccin, aucun cas d’Ebola n’a été enregistré 10 jours ou plus après la vaccination », un motif d’espoir pour l’OMS, ainsi que pour la Guinée, le Liberia et la Sierra, trois pays frappés entre fin 2013 et 2016 par une grande épidémie, qui a fait plus de 11.000 morts.



« Si ces résultats convaincants arrivent trop tard pour ceux qui ont déjà perdu la vie dans l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest, ils montrent que face à la prochaine flambée de cette maladie, nous ne serons pas sans défense», s’est réjouie le Dr Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général de l’OMS pour les systèmes de santé et l’innovation.



L’épidémie très meurtrière connu en Afrique de l’ouest, fut très révélatrice de la faiblesse des systèmes de santé des pays concernés, ces derniers s’étaient montrés impuissants face à la rapide propagation du fléau. L’OMS quant elle fut à l’époque très critiquée par beaucoup pour sa réaction tardive face au danger.



Particularité du vaccin



Après les essais concluants, des études complémentaires sont en cours selon l’OMS pour fournir davantage de données sur l’innocuité du vaccin pour les enfants et d’autres populations vulnérables telles que les personnes vivant avec le VIH.



Alors que le virus a été identifié depuis 40 ans, il aura fallu que la plus grande épidémie de l’histoire soit vécue pour qu’un vaccin soit enfin trouvé. L’OMS et ses partenaires prévoient une procédure nommée « usage compassionnel », autrement dit dans le cas où la flambée d’Ebola repartirait avant l’approbation du vaccin son usage serait rendu accessible.



Le rVSV-ZEBOV a été mis au point par l’Agence de la santé publique du Canada en partenariat avec l’OMS. La licence de ce vaccin appartient au groupe pharmaceutique Merck & Co dont le siège se trouve dans le New Jersey aux Etats-unis.



Dans le cadre de l’accord, signé avec l’OMS, Merck& Co s’est engagée à « garantir la disponibilité de 300.000 doses de vaccin pour une utilisation d’urgence pendant la période intermédiaire et à soumettre le vaccin pour autorisation d’ici fin 2017 », précise un communiqué de l’OMS.