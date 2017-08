Electricité : 60 % des ruraux ouest africains hors circuit

«En Afrique de l’Ouest, 60% des populations rurales n’ont pas d’électricité. La sous-région fait partie des dernières au monde en termes d’accès à l’énergie moderne », a indiqué Yuri Lima Handem, coordinateur de la Cellule de facilité et d’appui à l’entrepreneuriat dans les énergies renouvelables (Cereec) de la Cedeao.Il s’exprimait lors d’un atelier de la Cereec, une agence spécialisée de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), sur l’accès à l’énergie pour les populations de la sous-région. «Les statistiques montrent que les pays d’Afrique de l’Ouest sont parmi ceux ayant le taux d’accès à l’énergie le plus faible au monde», a indiqué l’expert en énergie renouvelable. Est-ce réellement le cas ? Africa Check a cherché les preuves.«Les rapports réalisés par des institutions internationales renseignent que le taux d’accès à l’énergie moderne, notamment l’électricité, demeure faible en Afrique subsaharienne et en Afrique de l’Ouest », a expliqué Yuri Lima Handem contacté par Africa Check.C’est la raison pour laquelle, a-t-il dit, «les Etats de la Cedeao se sont engagés à investir dans la diversification des sources d’énergie notamment le solaire pour améliorer la situation surtout en milieu rural». Dans son Plan d’action 2011-2016, la Cereec mentionne que les ménages ouest-africains ayant accès à l’électricité sont environ 20%. Mais il existe un large gap entre les milieux urbain et rural. Le taux d’accès est de 40% dans les centres urbains, alors qu’il varie entre 6 et 8% en zone rurale.Le World Energy Outlook 2016, un rapport annuel produit par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), renseigne sur le niveau d’électrification rurale dans l’espace CEDEAO. Seuls le Sénégal, le Ghana et le Cap-Vert ont atteint la barre des 40%.Dans le cadre de son programme «Sustainable Energy For All», la Banque mondiale a produit des données sur l’évolution de l’électrification rurale dans le monde, particulièrement en Afrique. Les pays ouest-africains y figurent en bonne place. Parmi les quinze Etats membres, dix n’ont pas atteint un taux d’électrification rurale de 20%.L’«Etude relative au diagnostic et à l’évaluation des besoins de renforcement des capacités du secteur de l’énergie » réalisée par la Banque africaine de développement (BAD) confirme que «l’Afrique a le taux d’électrification le plus bas au monde».«On estime qu’à peine 42 % de la population ont accès à l’électricité, contre 75 % dans les pays en développement en général. En Afrique subsaharienne, le ratio est bien inférieur, et même lorsque l’énergie moderne est disponible, elle est onéreuse et peu fiable », relève la BAD.Les études similaires mettent également la Cedeao dans le lot des pays de l’Afrique subsaharienne. C’est le cas pour le dernier classement de l’AIE. Il attribue une moyenne globale de 28% à l’Afrique, toutes les sous-régions confondues.Le chargé des relations avec les médias à l’AIE, John Custer, a confié à Africa Check que, «selon les études menées par l’Agence, l’Afrique subsaharienne a plus de personnes vivant sans accès à l’électricité que n’importe quelle autre région du monde».«C’est aussi la seule région au monde où le nombre de personnes vivant sans électricité augmente, car la croissance rapide de la population dépasse les nombreux efforts des Etats pour faciliter l’accès », selon lui.Dans 37 pays subsahariens, a dit M. Custer, «le nombre de personnes sans électricité a augmenté depuis 2000. Cependant, les Etats investissent de plus en plus dans le secteur de l’électricité. Ceci a fait que près de 200 millions de personnes ont eu accès à l’électricité depuis 2000. Mais c’est largement insuffisant».«Dans l’ensemble, le taux d’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne s’est quand même amélioré de 23% en 2000 à 32% en 2012. Des pays comme l’Afrique du Sud, le Ghana, le Cameroun, l’Ethiopie, le Mozambique ont fait beaucoup d’efforts dans ce sens», explique-t-il.Le monde rural ouest-africain a un faible accès à l’énergie moderne. Au même titre que l’Afrique subsaharienne, l’espace Cedeao détient le taux d’électrification le plus faible au monde. Les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de la Banque mondiale confirment les propos de l’expert du Cedeao, Yuri Lima Handem. Toutefois, les études de l’AIE reconnaissent que d’importants investissements publics sont en train d’être faits par les pays subsahariens, mais ils ne sont encore à la hauteur de la croissance démographique.