Fact-checking: 70% des Africains disposent d’un portable, vraiment ?

La ministre togolais de l’Economie numérique, Cina Lawson, a déclaré qu’en Afrique, « près de 70% de la population est dotée d’un téléphone portable ».Mme Lawson a été citée par le site officiel de la présidence togolaise , rapportant des propos qu’elle a tenus lors de la 15réunion des ministres en charge des Télécommunications et des TIC de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). La rencontre s’est déroulée, à Praia, le 6 octobre 2017.Dans une étude dénommée « L’Economie du secteur mobile : Afrique subsaharienne 2017 », le réseau mondial des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) précise qu’en fin 2016, « l’Afrique subsaharienne comptait 420 millions d’abonnés uniques aux services mobiles, soit un taux de pénétration de 43% ».Il faut noter que l’étude du GSMA fait mention d’abonnés uniques pour marquer la différence avec la détention de multiples de cartes SIM. Autrement dit, on peut détenir plusieurs abonnements tout en ayant qu’un téléphone à sa disposition.Dans ses prévisions, l’étude de la GSMA indique que le nombre d’abonnés uniques va passer de 420 millions à 535 millions en 2020, soit un taux de pénétration de 50%, pour un continent qui compte 1,7 milliard d’habitants.Au regard des chiffres du GSMA, avec la notion d’abonnés uniques, on peut affirmer qu’aujourd’hui, 420 millions d’Africains disposent au moins d’un téléphone portable, un chiffre qui atteindra 535 millions en 2020.Concernant les cartes SIM fonctionnelles, on en compte 731 millions en Afrique subsaharienne, soit un taux de pénétration de 74%. Un pourcentage qui va atteindre 85% en 2020, soit 942 millions de cartes SIM, selon le GSMA.Une récente étude consultée par Ouestafnews sur le site de l’UIT, chiffre pour 2017, fait état d’un nombre d’abonnements au mobile en Afrique de 759 millions, soit un taux de pénétration de 77,8%.Toutefois à la différence du GSMA, l’UIT ne fait pas la différence entre les abonnés uniques et les abonnements multiples, autrement dit l’usage de plusieurs cartes SIM.Le chiffre donné par Mme Lawson en tant que tel n’est pas vérifiable dans la mesure où l’essentiel des études disponibles identifient la pénétration du mobile aux nombres d’abonnés.Si l’on se base sur les abonnements uniques, on peut rejeter l'affirmation du ministre togolais. Par contre, si l’on se base sur le nombre total d’abonnements sur le continent, les chiffres lui donnent raison. Il faut toutefois signaler que le nombre de lignes mobiles ne n’équivaut pas au nombre de téléphones mobiles.MN/AD