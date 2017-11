Fact-checking - L’Afrique du Sud est-elle le premier producteur d’or en Afrique ?

Abdou Aziz Sy expliquait que l’or contribue à la richesse d’un pays mais ne fait pas à lui seul le PIB. Il a ainsi jugé nécessaire de donner l’exemple de ces pays.«En Afrique, le premier producteur d’or, c’est l’Afrique du Sud avec 300 tonnes par an. Le deuxième est le Ghana. Ensuite viennent la Tanzanie, le Mali et le Burkina Faso », a-t-il souligné. Pour vérifier ces propos, nous avons examiné des chiffres officiels relatifs à la revue du marché des matières premières.En avril 2017, la Banque mondiale a publié une étude intitulée «Perspectives du marché des produits». Dans ce rapport de 72 pages, les experts de la Banque mondiale ont donné le classement des 19 plus grands producteurs d’or. Cinq pays africains y figurent.Dans un autre rapport publié en janvier 2017, la Banque mondiale établissait le classement suivant : Afrique du Sud, Ghana, Mali et la Tanzanie.Le World Gold Council, en tant qu’ organisation qui a en charge le développement du marketing de l’industrie de l’or, classe les plus grands producteurs du monde.Dans son rapport 2016, l’Afrique du Sud occupe ainsi la 6place mondiale et la première africaine, avec 165 tonnes métriques. Elle est suivie du Ghana (11rang mondial) avec 95 tonnes. La troisième place africaine revient à la Tanzanie avec 55 tonnes.L’étude de la Banque mondiale met l’Afrique du Sud au rang de premier producteur d’or en Afrique, mais sa production stagne. De 522 tonnes métriques en 1995, elle a dégringolé à 142 en 2016.Bien que venant après l’Afrique du Sud, le Ghana n’est pas suivi par la Tanzanie mais par le Soudan, suivi du Mali et de la Tanzanie.Quant au classement de la World Gold Council, il cite l’Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie, le Mali et le Burkina Faso comme étant les cinq plus grands producteurs d’or en Afrique.