Fespaco 2017: liste des longs métrages sélectionnés pour la compétition officielle

Afrique de l’ouest



FELICITE (Alain Formose Gomis) - Sénégal

FRONTIERES (Apolline Woye Traoré) - Burkina Faso

INNOCENT MALGRE TOUT (Kouamé Jean De Dieu) -Côte d'Ivoire

L'INTERPRETE (Olivier Meliehe Kone) -Côte d'Ivoire

L'ORAGE AFRICAIN -UN CONTINENT (Sylvestre Amoussou) -Bénin

LA FORET DU NIOLO (Adama Roamba) -Burkina Faso

PRAISING THE LORD PLUS ONE (Kwaw Paintsil Ansah) -Ghana

THOM (Tahirou Tasseré Ouédraogo) -Burkina Faso

WULU (Daouda Coulibaly)-Mali

ZIN'NAARIYA ! (Rahmatou Kéïta)-Niger



Antilles/diaspora



LE GANG DES ANTILLAIS (Jean Claude Barny) -Guadeloupe



Maghreb



LE PUITS (Lotfi Bouchouchi)-Algérie

LES TOURMENTS (Sidali Fettar)-Algérie

LIALIA, UNE FILLE TUNISIENNE (Mohamed Zran)-Tunisie

A MILES IN MY SHOES (Saïd Khallaf)-Maroc

À LA RECHERCHE DU POUVOIR PERDU (Mohammed Ahed Bensouda)-Maroc



Afrique centrale



LIFE POINT (Brice Achille)-Cameroun



Afrique australe



THE LUCKY SPECIALS (Rea Rangaka)-Afrique du Sud



Afrique de l’est



FRE (Kinfe Banbu) -Ethiopie

AISHA ( Chande Omar)-Tanzanie