Gambie : composition du premier gouvernement de l’ère Adama Barrow

1. Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’Extérieur – Ousainou Darboe



2. Ministère de l’Economie et des Finances: Amadou Sanneh



3. Ministère de l’Intérieur – Mai Ahmad Fatty



4. Ministère de l’Agriculture-Omar Jallow



5. Ministère du Commerce, de l’Intégration régionale et Emploi -D. Isatou Touray



6. Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales- Lamin N Dibba



7. Ministère de la Pêche, des Ressources halieutiques et Chargé des questions

parlementaires – James Gomez



8. . Ministère de l’Environnement et Ressources naturelles- Lamin B Dibba



9. Ministère du Tourisme et de la Culture – Amat Bah



10. Ministère de la Jeunesse et du Sport – Henry Gomez