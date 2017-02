L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 01/02/2017 : Ghana, Nigeria, Sénégal, Niger : économie, budget, PME, finances publiques, sécurité alimentaire.

Ghana : un déficit budgétaire de 10% annoncé par le nouveau gouvernement



Au Ghana, le nouveau gouvernement par la voix de son ministres des Finances annonce avoir hérité d’un déficit budgétaire proche de 10%. «La situation à laquelle nous sommes actuellement confrontés est la conséquence de dépenses incontrôlées et de la baisse des revenus.» a déclaré Ken Ofori-Atta . Selon le ministre, cela représente, une hausse de 5% par rapport aux objectifs fixés par l’ancienne équipe pour l’année 2016 .



Afrique : un fonds pour les PME



Le Fonds d’investissement Franco-Africain (FFA), essentiellement dédié au financement des Petites et moyennes entreprises (PME) a été lancé le 30 janvier 2017. A l’initiative d’un consortium d’investisseurs africains et français, le FFA a pour objectif d’accélérer la croissance des Petites et Moyennes Entreprises innovantes africaines et françaises, ayant des projets de développement sur les deux continents.



Nigeria : vers un prêt d’un milliard de la banque mondiale



Le Nigeria envisage de solliciter un prêt d’un milliard de dollars auprès de la Banque mondiale pour financer son déficit budgétaire, a annoncé la ministre des Finances, selon une annonce faite à la presse par la ministre des Finances, Kemi Adeosun. Selon elle, son pays pourrait émettre un eurobond d’un milliard de dollars durant la semaine en cours, sans plus de précision.



Sénégal : vers la mise en place d’un plan d’urgence de sécurité routière



Le gouvernement sénégalais prévoit la mise en œuvre d’un plan d’urgence de sécurité routière, a-t-on appris de source officielle. Selon le communiqué du conseil des ministres du 1er février 2017, le président Macky Sall a demandé de tenir à cet effet , un conseil interministériel dans les « meilleurs délais ». Selon des chiffre publiés par la presse locale , plus de 600 personnes ont perdu la vie en 2016 dans des accidents de al route au Sénégal.



Niger : symposium régional sur la sécurité alimentaire



Le Réseau des Femmes, Sciences et Technologies du Niger (RFST/N) projette d’organiser un symposium sous- régional, du 7 au 9 mars 2017 à Niamey sur le thème « la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ». Selon ses initiatrices, l’objectif visé à travers cette rencontre est de créer un cadre d’échange sur tous les contours de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, avec les femmes scientifiques issues d’autres pays de la sous-région ayant la même problématique.