L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 03/02/2017 : Mali, Sénégal, Togo, Niger : finances, emprunt, Boko Haram, administration, sécurité.

Mali : un gendarme tué à Tenenkou



Un gendarme malien a été tué ce vendredi 3 février 2017 dans une attaque contre un point de contrôle à Tenenkou (région de Mopti), rapporte sans plus de détail, le site mauritanien Al Akbar. L’attaque n’a pas été revendiquée. Les auteurs qui étaient venus à bord de motos ont pu s’échapper.



Niger : arrestations de milliers de combattants présumés de Boko Haram



L'armée nigériane a revendiqué le 03 février l’arrestation de 3332 combattants présumés de Boko Haram tous appréhendés dans le nord-est du pays . Le commandant de l'armée en charge des opérations, le général Lucky Irabor, a déclaré que sur ces suspects, 26 étaient des étrangers dont 17 Tchadiens et 9 ressortissants du Niger. Les suspects sont actuellement en détention et en cours d'interrogatoire, a-t-il ajouté.



Togo : levée de 25 milliards FCFA sur le marché de l’Uemoa



Le Togo va lever 25 milliards FCFA sur le marché sous régional à travers l’émission de bons du Trésor à partir du 08 février 2017 a-t-on appris auprès de l’agence Umoa Titres. Selon la même source la valeur nominale unitaire des bons est fixée à 10.000 FCFA. La valeur du taux d’intérêt est de 6% sur 36 mois La dernière opération de ce type pour le Togo remonte à décembre 2016.



Sénégal : construction annoncée de nouvelles prisons



Le gouvernement sénégalais va construire une nouvelle prison de 1500 places minimun à Thies (centre-ouest) a annnocé le ministre de la justice, Sidiki Kaba qui précise que le coût est déjà inscrit dans le budget 2017. Cité par l’Aps, le ministre a souligné que cette nouvelle prison sera construite suivant les standards internationaux, afin d’améliorer les conditions de détention en milieu carcéral, a promis M. Kaba, lors de l’inauguration du nouveau Il a annoncé qu’une prison moderne de 500 places, déjà construite à Sébikotane (périphérie de Dakar), sera réceptionnée dans le courant du mois de février et servira à désengorger la prison centrale de Rebeuss, à Dakar.