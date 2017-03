L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 03/03/2017 : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Nigeria : insécurité, Sahel, humanitaire, Boko Haram, coopération, transport aérien, finances publiques, santé.

Burkina Faso : deux personnes tuées par de présumés terroristes près de la frontière malienne



Un directeur d'école et un villageois de la province du Soum, (nord, près de la frontière avec le Mali), ont été abattus ce vendredi 3 mars 2017 par de présumés jihadistes, rapporte l’AFP. « Le directeur de l'école de Kourfayel et un habitant du village ont été tués ce (vendredi) matin par deux hommes armés qui sont repartis vers le Mali sur une moto », a déclaré le haut commissaire de la province du Soum, Mohamed Dah. Kourfayel cité par l’AFP.



Nigeria : signe un accord avec le Cameroun sur le rapatriement des réfugiés



L’État du Nigeria, du Cameroun et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont signé un accord tripartite pour un rapatriement volontaire réfugiés nigérians vivant au Cameroun, rapporte la BBC. Ils sont plus de 85 000 réfugiés nigérians ayant fui au Cameroun depuis l'éclatement de l’insurrection de la secte Boko Haram.



Ghana : Le gouvernement veut réduire le déficit budgétaire en 2017



Le gouvernement a annoncé sa volonté de réduire à 6,5% le déficit budgétaire, selon les révélations faites par le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta dans un discours tenu devant le parlement, le 02 mars 2017. En 2016, le déficit budgétaire était estimé à 8,7%. Selon le ministre, il est également prévu une croissance de 6,3% en 2017. Le nouveau président élu du Ghana, Nana Akufo-Ado, a promis d’assainir les finances publiques, en plus de la création de milliers d’emplois.



Côte d’Ivoire : un accord de soutien signé entre Air France-KLM et l’État



Air France-KLM va apporter son soutien à l’État ivoirien sur le plan « opérationnel, commercial et financier » à la compagnie ivoirienne, Air Côte d’Ivoire, indiquet-on de source officielle. Cité par Financial Afrik, Jean-Marc. Janaillac, le PDG d'Air France-KLM souligne que ce soutien est « une collaboration qui peut être mise en place au bénéfice mutuel à la fois d’Air Côte d’Ivoire et d’Air France». Selon la même source, le transporteur européen entend s’appuyer sur ce partenaire pour l’extension de ses dessertes en Afrique.



Nigeria : 1,8 milliards de nairas pour un programme de santé dans l’État de Kano



Les fondations Bill & Melinda Gates et Dangote ont signé avec l'Etat de Kano (nord), un accord portant sur un programme d’amélioration des soins médicaux. Ce programme dénommé Health Basket Fund est prévu pour une durée de cinq ans et est estimé à 1,8 milliard de nairas, selon les informations relayées par Agence Ecofin. Selon la même source, les deux fondations apporteront chacune 40% des fonds tandis que le gouvernement de l'Etat de Kano fournira les 20% restants.