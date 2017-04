L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 03/04/2017 : Togo, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso : Azawad, conférence, paix et sécurité, banque, Boad, frontières, mine, Semafo

Togo : la BOAD réalise un bénéfice net de 10,5 milliards FCFA



La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a enregistré un bénéfice net de 10,548 milliards FCFA fin 2016 contre 8,84 milliards en 2015, soit une hausse de 19,3%, rapporte Financial Afrik. Cette hausse du bénéfice est tirée de la progression du produit net bancaire de 4,6% à 34,131 milliards FCFA, combinée à l’amélioration des produits de prêt, ainsi qu’à la stabilisation des frais généraux et du cout du risque, a indiqué la même source.



Burkina : démarrage des travaux de construction de la mine de Boungou



La Société d’exploitation minière de l’Afrique de l’Ouest (Semafo) a démarré les travaux de construction de la mine d’or de Boungou (Est du Burkina) selon une information relayée par Financial Afrik. Selon la même source, le coût des travaux de construction est estimé à 131,6 milliards FCFA et le total des retombées économiques à 522 milliards FCFA.



Côte d’Ivoire : l’État procède à une délimitation du territoire



L’État ivoirien va procéder à une opération de délimitation des territoires villageois dans l’Ouest du pays selon une information rapportée par l’Agence Ecofin. Cette opération devrait permettre de délimiter 950 territoires villageois, a souligné la même source.



Mali : un comité des sages pour trancher la question du statut de l’Azawad



L’État du Mali a décidé de mettre en place un comité des sages pour trancher définitivement sur la question de l’Azawad, territoire désertique situé dans le nord Mali et examiner la situation de conflit au centre du pays après la remise d’un rapport de la Conférence d’entente nationale, achevée le dimanche 2 avril 2017 qui a aboutit sans consensus sur la question du statut de l’Azawad.