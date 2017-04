L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 05/04/2017 : Nigeria, Gambie, Côte d’Ivoire, Mali : commerce, APE, santé, chômage, Nord du Mali, Yahya Jammeh, droits humains, enquête.

Gambie : ouverture d’une enquête sur plus de 30 cas de disparitions



La police gambienne a ouvert des enquêtes sur plus de 30 cas de disparitions durant les 22 ans de présidence de Yahya Jammeh, a révélé un responsable de la police, Babucar Sarr. Cité par l’Agence France presse, M.Sarr a indiqué que dix personnes sont en détention en lien avec ces disparitions forcées, incluant des membres des « Junglers », une unité considérée comme l'escadron de la mort de Jammeh, actuellement en exil en Guinée Equatoriale après sa chûte en janvier 2017.



Côte d’Ivoire : début des travaux sur le mise en œuvre des APE



L’État ivoirien et le Comité de pilotage de la signature de l’Accord de partenariat économique (APE) ont entamé le 4 avril 2017, les travaux relatifs à la mise en œuvre dudit accord, selon plusieurs médias ivoiriens. La mise en place de ce groupe de travail intérimaire, fait suite à l’ineffectivité de la mise en œuvre des Accords de partenariat économique régional. En plus de la Mauritanie, sur les 15 pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), deux pays (Gambie, Nigeria) n’ont pas encore signé les APE.



Nigeria : 1,1 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie de méningite dans cinq États



L’Etat fédéral du Nigeria va débloqué 1,1 milliard de dollars pour lutter contre l’épidémie de méningite sévissant dans cinq États du Nigeria (Zamfara, de Sokoto, de Kebbi, de Katsina et du Niger), a annoncé le directeur par intérim de l’Agence nationale pour le développement des soins de santé basiques (NPHCDA), Emmanuel Odu, cité par l’Agence Ecofin.



Nigeria : l’Etat lance une plateforme pour les demandeurs d’emplois



L’Etat fédéral du Nigeria va lancer ce mercredi 05 avril 2017, l’enregistrement en ligne de toutes les personnes au chômage dans le pays, rapporte l’Agence Ecofin. La plateforme, où seront enregistrés les concernés, est www.jobsforall.ng, servira en outre de banque de données et donnera accès aux divers emplois disponibles, indique la même source.



Mali : les autoritaires intérimaires du nord installées le 13 avril



Les autorités intérimaires seront installées, le 13 avril 2017 à Tombouctou et Taoudéni dans le nord du Mali. « Ce sont les parties maliennes qui sont tombées d’accord pour qu’il soit procédé à l’installation des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni le 13 avril », a révélé le président du comité de suivi, Ahmed Boutache,cité par APA.