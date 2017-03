L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 06/03/2017 : Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali : Boko Haram, sécurité routière, attaque, Boulikessi, banque, hydraulique, tourisme.

Sénégal : un accident routier fait une quinzaine de morts



Un accident de la route survenu, dimanche à Saint-Louis (Nord), a fait une quinzaine de morts, rapporte la presse locale. De nombreux blessés sont aussi recensés dans cet accident qui a impliqué un car de transport en commun et un camion-citerne. Ceci survient trois jours après qu’une douzaine de personnes aient perdu la vie dans un autre accident de la route dans le centre du pays. Selon la Direction de la protection civile, les accidents de la route ont fait plus de 650 morts en 2016 au Sénégal.



Niger : le gouvernement a enregistré la reddition de 130 combattants de Boko Haram



Cent trente combattants nigériens du groupe islamiste Boko Haram ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes depuis décembre dans la région de Diffa (sud-est du Niger), a annoncé le président du Niger, Mahamadou Issoufou. « 130 éléments (nigériens) de Boko Boko Haram se sont déjà rendus » grâce à « notre politique de main tendue », a annoncé samedi soir le président nigérien lors d’une réunion avec les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l’Onu en mission dans les quatre pays confronté au groupe jihadiste nigérian Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.



Mali : onze militaires tués dans une attaque dans le centre du pays



Onze militaires maliens ont été tués et cinq blessés tôt dimanche matin au cours d’une attaque contre la base militaire de Boulikessi, dans le centre du Mali, près du Burkina Faso, a annoncé le ministère malien de la Défense dans un communiqué lu à la télévision.



Sénégal : baisse des taux d’intérêts débiteurs dans l’Uemoa (Bceao)



Les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les banques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa, 8 pays) à leur clientèle au cours du mois de janvier 2017 ont connu une baisse de 0,05 point de pourcentage, selon des chiffres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Hors charges et taxes, le taux moyen calculé à l'échelle de l'UEMOA est passé de 7,20% en décembre 2016 à 7,15% en janvier 2017. Quant au taux moyen de rémunération des dépôts de la clientèle, il est ressorti à 5,60% en janvier 2017 contre 5,24% relevé le mois précédent, soit une hausse de 0,36 points de pourcentage.



Côte d’Ivoire : Un plan d’urgence mis en place pour résorber le déficit en eau potable



Un plan d'urgence de 48 milliards FCFA (95 millions USD) a été ainsi mis en place à Abidjan par les autorités pour résorber le déficit en eau potable dans la capitale économique ivoirienne. La réalisation de ce programme d'urgence comprend « une première phase de 29 milliards qui aura un impact direct sur la desserte et une deuxième phase de 19 milliards, qui aura un impact sur la sécurisation du réseau », selon les informations rapportés par Xinhua qui précise que le plan d’urgence sera financé par la Chine. Selon des chiffres officiels, la production journalière totale cumulée était d'environ 350.000 m3 pour des besoins estimés à 500.000 m3/jour soit un déficit journalier de 150.000 m3.



Afrique-Chine : 10% des touristes chinois ont choisi l’Afrique en 2016



10% des 113 millions de Chinois ayant quitté leur pays pour les vacances ont choisi l’Afrique en 2016 contre 3% seulement en 2008, selon des chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), relayés par Agence Ecofin. Selon l’OMT, l’Afrique du Sud a enregistré la plus forte croissance des arrivées de touristes originaires de l’empire du Milieu. Le nombre de touristes chinois, en Afrique du Sud, a augmenté de 93 %, entre 2015 et 2016. En moyenne, la nation arc-en-ciel a accueilli, l’an passé, 7 000 touristes chinois par mois, avec des pics à 10 000 pendant les mois d’été ou du Nouvel An chinois.