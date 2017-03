L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 07/03/2017 : Sénégal, Bénin, Nigeria, Guinée : arrestation, Khalifa Sall, immigration, Donald Trump, pêche, agriculture, intégration, infrastructures.

Sénégal : Le maire de Dakar en prison pour détournement de fonds publics



Le maire de Dakar, Khalifa Sall, dissident de la majorité au pouvoir , a été inculpé et écroué pour détournement présumé de fonds publics, dans la soirée du 07 mars 2017. Entré en dissidence avec la majorité présidentielle et au sein de sa formation politique, le parti socialiste (Ps), Khalifa Sall ancien ministre et édile de la capitale sénégalaise depuis est accusé par la justice « d’escroquerie portant sur des deniers publics, de détournement de deniers publics, d’association de malfaiteurs, et de blanchiment de capitaux ».



Bénin : le gouvernement propose un meilleur prix pour le cajou



Le gouvernement béninois vient de lancer la campagne de commercialisation des noix de cajou pour la saison 2016-2017, en fixant le prix à 500 FCFA le kilogramme, a-t-on appris lundi de sources officielles à Cotonou. « En fixant le prix du kilogramme de la noix de cajou à 500 FCFA pour la campagne de commercialisation 2016-2017, contre 300 FCFA pour la campagne précédente, le gouvernement béninois a voulu encourager les producteurs à s'adonner à cette filière, en vue d'accroître la production à environ 300.000 tonnes d'ici 5 ans », a déclaré, le ministre béninois de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Lazard Sèhouéto.



Nigeria : le gouvernement déconseille, les voyages non urgents aux Etats-Unis



Au Nigéria, l’assistante spéciale du président Muhammadu Buhari, en charge des affaires étrangères et de la diaspora, Abike Dabiri-Erewa déconseille aux populations le voyage aux Etats-Unis, sauf cas de force majeure. « Les Nigérians qui n’ont pas d’urgence devraient éviter de visiter les Etats-Unis, jusqu’à ce que la situation concernant la nouvelle politique d’immigration des USA soit clarifiée, » a indiqué la responsable dans un communiqué, relayé par Agence Ecofin. Selon, Mme Babiri-Erewa ces dernières semaines plusieurs Nigérians ayant un Visa valide pour les Etats-Unis ont été renvoyés chez eux. Et « Aucune raison n’a été donnée par les services de l’immigration des USA, » a-t-elle précisé, toujours cité par la même source.



Uemoa: la production halieutique annuelle tourne autour 800 milles tonnes



La production halieutique annuelle des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) tourne autour de 800.000 tonnes, une quantité dont la moitié environ est produite par le Sénégal, a indiqué mardi le ministre sénégalais de la Pêche, Oumar Guèye. Selon lui, 77% de la production des huit Etats membres de cette union monétaire sont destinés à la consommation des populations locales. Cité par l’Agence de presse sénégalaise, le ministre s’exprimait lors d’un séminaire sur « la méthodologie de transposition des directives de l’Uemoa relatives au secteur de la pêche ».



Guinée : la Bid met 210 millions de dollars sur un projet routier



La Banque islamique de développement (Bid) a accordé un prêt de 210 millions de dollars à l’État guinéen, pour le financement d’un projet routier d’intégration sous-régionale incluant les pays limitrophes du pays dont la Sierra Léone, le Libéria, le Mali et la Côte d’ivoire, rapporte Financial Afrik. L’objectif de ce financement est de fluidifier les échanges commerciaux entre la Guinée et ses pays limitrophes à travers une meilleure interconnexion routière, selon la même source.