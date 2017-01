L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 08/12/2017 : Sénégal, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Bénin : procès Habré, CAE, remaniement, Daniel Kablan Duncan, culture, cinéma, Fespaco, entreprenariat, fiscalité

Sénégal : procès en appel de Hissène Habré, la défense souligne la constitution irrégulière de la chambre



Le procès en appel de l’ex-président tchadien, Hissène Habré s’est ouvert, ce lundi 9 janvier 2017 à Dakar, a constaté Ouestafnews. Dans sa plaidoirie l’avocat de la défense Maitre Mounir Ballal a dressé un sévère portrait des Chambres africaines extraordinaires (CAE), juridiction spéciale mise en place par l’Union africaine qui sept mois auparavant condamnait, en première instance M. Habré à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, tortures et viols. Maitre Ballal et ses collègues de la défense ont demandé entre autres à ce que le verdict du 30 mai 2016 soit cassé pour cause de « constitution irrégulière » de la chambre. A noter que ce procès en appel est le dernier recours dont dispose Hissène Habré, selon les textes des CAE



Côte d’Ivoire : démission du gouvernement du Premier ministre et de son gouvernement



Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a présenté sa démission et celle du Gouvernement ce lundi 09 janvier 2017, après une rencontre avec le Président Alassane Ouattara. Cité par la presse locale à l’issue de son entretien avec le président Ouattara, a soulevé une question incompatibilité entre les fonctions de député et de ministre », selon la Constitution ivoirienne. Ceci, dans la mesure où « 17 membres du gouvernement (dont l’ex Premier ministre lui-même : Ndlr) ont été élus sur 20 candidats » après les élections législatives du 18 décembre 2016. Le pays se dirige vers des journées très chargées avec la mise en place du Sénat, la nomination d’un vice-président, le vote du président de l’Assemblée nationale et un remaniement ministérielle.



Burkina Faso : 20 films sélectionnés pour la compétition officielle



Vingt films ont été sélectionnés pour la compétition officielle du 25ème à la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2017. Cette édition du plus grand festival du cinéma africain se tiendra sous le thème : « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». Parmi les longs métrages sélectionnés on note une majorité de productions ouest africaines allant du Burkina Faso au Sénégal en passant par la Côte d’Ivoire.



Bénin : une médiation fiscale pour les petites entreprises



Le gouvernement béninois vient d'instituer un médiateur fiscal compétent pour les litiges opposant l'administration fiscale aux micros et petites entreprises adhérents aux Centres de Gestion Agrées, selon une décision du ministère béninois de l'Economie et des Finances, rendue publique le 7 janvier 2016.Selon le ministère, le médiateur fiscal a pour mission de rechercher, dans le respect de la loi et des intérêts des parties, une solution de conciliation au litige qui oppose l'administration fiscale et les micros et petites entreprises.