L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 09/02/2017 : Nigeria, Mali, Bénin, Togo : transports, coopération, marché financier, budget, administration, hydraulique.

Nigeria : la Chine finance la construction du chemin de fer, Lagos-Kano



Le gouvernement fédéral nigérian a obtenu un prêt de 7,5 milliards de dollars de la part de la Chine, destiné à financer la construction d’un chemin de fer reliant la capitale économique Lagos à la ville de Kano (Nord), a annoncé le ministre des Transports, Rotimi Amaechi, dans des propos rapportés par Agence Ecofin. Selon lui, 1,4 milliard de dollars serviront à financer la construction du tronçon Lagos- Ibadan, tandis que 6,1 milliards de dollars seront utilisés pour la réalisation du tronçon Ibadan-Ilorin-Minna-Kaduna-Kano.



Nigeria : émission d’un milliard de dollars d’eurobond, le parlement donne son feu vert



Le Parlement nigérian a approuvé l’émission d’un eurobond d’un milliard de dollars destiné à financer le déficit budgétaire du pays et des projets d’infrastructures, a annoncé le porte-parole du Sénat, Aliyu Sabi Abdullahi, le 8 février. Cet emprunt sur la marché internationale entre dans le cadre de la réduction du déficit budgétaire qui frappe la première économie africaine. L’économie nigériane a plongé en récession, pour la première fois depuis 25 ans, durant l’année écoulée. Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), le PIB de ce pays qui tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en devises des exportations du pétrole s’est contracté de 1,7% en 2016.



Mali : 4,7 milliards pour la réhabilitation des installations d’eau potable



Le gouvernement malien va décaissé la somme de 4,7 milliards FCFA pour le financement de la réhabilitation des installations d’eau potable et d’électricité de la ville de Kidal. Selon, ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini Maiga, les dossiers d’appels d’offres sont prêts.



Uemoa- Bceao : forte baisse des opérations interbancaires



Le volume moyen hebdomadaire des opérations interbancaires, toutes maturités confondues, de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a enregistré une baisse de 31,5 milliards FCFA (environ 53,550 millions de dollars) en décembre 2016 comparé au mois précédent, selon des chiffres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), relayés par APA. Le volume de ces opérations s'est établi à 201,9 milliards FCFA en décembre 2016 contre 233,4 milliards FCFA en novembre 2016, soit une baisse de 13,5% en valeur relative. Le taux moyen pondéré des opérations est de son coté ressorti à 4,87% contre une réalisation de 4,63% un mois plus tôt.



Bénin : vers un emprunt d’un milliard FCFA pour financer le budget



Le gouvernement béninois envisage emprunter sur le marché des capitaux sous régional l’équivalent de 1002 milliards de francs CFA à travers des opérations d’émissions de titres publics. Selon les informations rapportées par Agence Ecofin, l’emprunt a fait l’objet d’un décret, daté du 1er février 2017, permettra au pays de financer une partie de son budget (2010 milliards de FCFA) voté à l’unanimité fin décembre par le parlement.



Togo : création d’une cellule de suivi des ODD



Le gouvernement togolais a décidé de créer une cellule de suivi stratégique des objectifs de développement durable (ODD) et des accords internationaux sur le développement. Cette décision a fait l’objet d’un décret adopté le 07 février en en conseil des ministres. Cette cellule au sein de la présidence togolaise aura pour mission de suivre l’état d’avancement des actions prioritaires pour la mise en œuvre des engagements pris par le Togo.