L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 10/02/2017 : Côte d’Ivoire, Nigeria, Bénin, Niger, Sénégal : Adiaké, mutinerie, finance, tourisme, sécurité, économie, coopération.

Côte d’Ivoire : fin de la mutinerie à Adiaké



La mutinerie de soldats dans la ville d’Adiaké a pris fin, selon le ministre ivoirien chargé de la Défense, Alain Richard Donwhai qui dans des propos rapportés par l’AFP parle d’un « incident clos ». Selon le ministre ces soldats des forces spéciales ont fait amende honorable et sont retournés dans leur caserne.



Nigeria : L’eurobond souscrit près de huit fois



L’eurobond d’un milliard de dollars émis par le Nigeria pour financer son déficit budgétaire a été souscrit près de huit fois, a annoncé la ministre nigériane des Finances, Kemi Adeosun, le 9 février.Le carnet de commande de ces premières euro-obligations émises par le pays le plus peuplé d’Afrique depuis 2013, a en effet atteint 7,7 milliards de dollars, ce qui a permis de ramener le taux de l’emprunt d’une maturité de 15 ans à 7,875%, un niveau bien en deçà des attentes des investisseurs.



Bénin : des mesures prises pour renfocer la sécurité routière



Le Centre national de sécurité routière du Bénin vient d’adopter une série de mesures pour l'année 2017 en vue d'assurer la maîtrise des risques et la sécurité des usagers de la route sur toute l'étendue du territoire béninois, a appris jeudi Xinhua de sources officielles à Cotonou, la capitale économique béninoise.parmi ces mesures on note, le contrôle des phares des véhicules sur les routes béninoises, de la Semaine de la marche vers l'école en vue de sensibiliser les conducteurs sur l'application du code de la route, de la Semaine nationale de la courtoisie au volant pour sensibiliser les conducteurs de la manière dont ils devraient se comporter sur le volant et enfin le contrôle coercitif de la règlementation routière.



Niger : plusieurs accords et conventions conclus avec la France



Les gouvernements nigérien et français ont conclu plusieurs accords dans divers domaines au cours de la visite officielle de 72 heures effectuée par le Premier ministre, Brigi Rafini en France et qui a pris fin, le 09 février 2017. Parmi ces accords on note, la signature avec l’Agence Française de développement (AFD) d’une convention de financement du projet destiné à la jeunesse à Diffa (ville frontalière du Nigeria, meurtrie par les attaques de Boko Haram) d’un montant de 10 millions d’euros. Un protocole d’accord a été conclu avec l’AFD relatif au financement de la Centrale Hydroélectrique de Kandadji pour un montant de 50 millions d'Euros.



Sénégal : le Maroc ouvre à Dakar un bureau touristique



L’Office national marocain de tourisme (ONMT) a inauguré le 09 février 2017 à Dakar, son premier bureau Afrique, rapporte l’APS. Selon le directeur de l’Office national marocain du tourisme, ce bureau permettra de « renforcer la coopération touristique, notamment dans les volets de la formation, de la communication, de la participation aux salons internationaux ». selon l’Aps, près de 70.000 Sénégalais visitent chaque années le Maroc.