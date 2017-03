L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 10/03/2017 : Nigeria, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger : Muhammadu Buhari, Boko Haram, attaque, Nord du Mali, marché financier, Uemoa, culture.

Mali : revendication d'une attaque « meurtrière » contre l’armée



Le « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans », une nouvelle formation « djihadiste » issue de la fusion entre plusieurs groupes du Sahel, a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie à 11 militaires maliens, rapporte l’AFP. L’attaque de Boulikessi, centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, le 5 mars, est la première opération revendiquée par cette formation dont la constitution a été annoncée la semaine dernière par les agences privées mauritaniennes ANI (Agence Nouakchott information) et Al-Akhbar indique la même source.



Burkina Faso : la circulation des motos interdite à la frontière Burkina - Mali



L’État du Burkina Faso a interdit au Nord du pays, près de la frontière avec le Mali, la circulation des motos, tricycles, charrettes, véhicules à partir de 17h à 6h du matin, a annoncé le gouverneur de la région, le colonel Hyacinthe Yoda. Selon M. Yoda, cité par APA, cette mesure concerne la bande frontalière au Sahel compris entre la frontière du Mali au nord et la ligne délimitée par les localités telles que Baraboulé, Nassoumbou, Koutoukou, Déou, Oursy, Markoye.



Nigeria : le président Buhari de retour au pays



Le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivé ce vendredi 10 mars 2017, au Nigeria, après deux mois de « repos médical » à Londres (Grande-Bretagne) ayant suscité des inquiétudes sur son état de santé. Le chef de l’État nigérian avait quitté son pays, le 19 janvier, pour « ses congés annuels ». Son séjour avait été prolongé jusqu'à une date indéterminée, les médecins lui ayant recommandé "une plus longue période de repos" après des "examens médicaux de routine", avait expliqué à la mi-février son porte-parole, Femi Adesina.



Sénégal : plus de 3.145,3 milliards FCFA de soumissions hebdomadaires sur le marche d’adjudication de la Bceao



La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a indique que le montant moyen des soumissions hebdomadaires sur le marché d’adjudication s’est élevé à 3.145,3 milliards FCFA en janvier 2017, informe APA. Par rapport au mois de décembre 2016 où la soumission s’élevaient à 2.947,6 milliards FCFA, elles ont connu une hausse de 6,7% souligne la même source.



Mali : Conférence internationale sur le patrimoine culturel en zones de conflits



Une conférence internationale sur les enjeux et défis liés à la protection du patrimoine culturel en zone de conflit va s’ouvrir mardi prochain à Bamako (Mali), selon un communiqué du bureau de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) dans la Capitale malienne. « D’une durée de deux jours, la rencontre sera mis à profit par l’Unesco pour restituer de manière exhaustive, les résultats du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali » souligne le bureau de l’organisation au Mali, cité par APA.



Niger : plusieurs militants de Boko Haram jugés à huis clos



Plusieurs procès ont eu lieu à huis clos d’un millier de présumés combattants islamistes de Boko Haram, poursuivis pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste », révélé le procureur de la République du Niger, Chaibou Samna. Cité par l’AFP, M. Samna a précisé que les prévenus sont des Nigériens, des Maliens et des Nigérians et que les procès vont durer plusieurs mois et concernent surtout des délits « et non des crimes » dont les peines « ne dépassent pas dix ans de prison ».