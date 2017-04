L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 10/04/2017 : Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Nigeria : Uemoa, administration, enseignement, santé, recherche, transport aérien, Défense.

Côte d’Ivoire : les chefs d’Etats de l’Uemoa tiennent une session extraordinaire



Une session extraordinaire des chefs d’Etat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) s’est ouverte ce lundi 10 avril 2017 à Abidjan, rapporte l’Agence de presse africaine. Cette rencontre selon la même source va tourner autour de « la question économique et financière, la rationalisation des organes de l’Union ainsi que les aspects politiques et sécuritaires ».



Nigeria : les Etats-Unis prêts à livrer des avions de combats



L’état nigérian est en passe de conclure un accord avec les Etats-Unis pour l’achat de 12 avions de combat de type Embraer A-29, rapporte ce lundi l’agence Associated press. Selon la même source, les négociations entamées sous l’administration de Barack Obama sont en passe d’être conclues avec celle de Donald Trump qui dans les jours à venir va envoyer une notifications au Sénat. Cette approvisionnement est essentiellement motivée, selon diverses autres sources par la lutte contre la secte Boko Haram.



Niger : 3000 enseignants fictifs, manque à gagner de 4,7 milliards (ministre)



L’Etat nigérien verse chaque année plus de 4,7 milliards de FCFA à quelque 3.000 enseignants dont les autorités, a révélé, le ministre nigérien de l’Education, Daouda Mamadou Marthé qui s’exprimait, le 08 avril devant les députés. Ces enseignants sont composés de contractuels, absent sur toutes les listes officielles d’émargement a expliqué le ministre dans des propos relayés par la presse locale.



Sénégal : Alliance scellée entre plusieurs organes de recherches ouest africaines



L’université de Dakar (Ucad), le Medical Research Council (MRC) de Grande-Bretagne, à travers son bureau de la Gambie, l’Institut de recherche en santé, surveillance épidémiologie et formation (Iressef, basé à Dakar) se sont réunis le 07 avril autour d’une alliance dénommée, West Africa Global health Alliance (Wagha). Selon le quotidien national sénégalais qui relaie l’informations, cette alliance se fixe comme objectif :la conduite de la recherche en santé mondiale avec un focus sur les priorités en Afrique de l’Ouest.



Sénégal : la nouvelle compagnie aérienne va coûter 260 milliards FCFA



La nouvelle compagnie aérienne du Sénégal? prévue pour démarrer en octobre prochain va coûter 260 milliards FCFA, a révélé, Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens, citée par Financial Afrik, qui fait aussi remarquer que cette nouvelle compagnie va couter plus que sa devancière dont la création avait vu la mobilisation de 237 milliards FCFA.