L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 11/12/2017 : Nigeria, Sénégal, Gambie, Niger, Mali : économie, politique monétaire, finance, sécurité, Minusma, presse.

Nigeria : pas de choix autre que la dévaluation du naira (analystes)



En dépit de la remontée des cours du pétrole, le Nigeria devra dévaluer le naira, selon une analyse commune de la Standard Chartered Plc et du gestionnaire d’actifs , Duet (basé à Londres) . «La hausse des cours du pétrole ne suffira pas à éliminer la nécessité de mettre en œuvre un changement», estime Ayodele Salami responsable des investissements chez Duet. Le Nigeria n’attirera pas des rentrées de devises à moins de dévaluer sa monnaie, estime-t-il dans des propos relayés par Agence Ecofin.



Gambie - Sénégal : trois journalistes sénégalais expulsés de Banjul



Trois journalistes sénégalais travaillant pour trois groupes de presse distincts ont été interpellés le 10 janvier 2017 à Banjul, où ils couvraient une audience de la Cour suprême, puis expulsés de Gambie, selon es informations rapportées par l’AFP. Les journalistes sénégalais expulsés sont Lamine Ba, qui travaille pour la radio sénégalaise RFM du Groupe Futurs Médias (GFM), Abdourahmane Diallo qui travaille pour Sen-TV, du groupe sénégalais D-Média, et Salif Sakhanokho, du bureau sénégalais de l’agence de presse ivoirienne privée Alerte-Info.



Niger : Levée prévue de 40 milliards FCFA sur le marché de l’Uemoa



Le Niger ambitionne de lever sur le marché de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), 40 milliards FCFA , selon l’Agence Umoa-Titres. Selon la meme source, la levée de fonds se fera à travers l’émission de bons du trésor fixé au 10 janvier 2017. L’opération va durer 12 mois et le taux d’intérêt est multiple selon l’agence Umoa - Titre. La date de valeur est fixée au 11 janvier 2017. La valeur nominale unitaire des bons du trésor est d’un million FCFA.



Mali : l’Allemagne double ses effectifs au sein de la Minusma



L'Allemagne va renforcer son engagement militaire au Mali en doublant le nombres de ses soldats présents sur le terrain, selon des sources officielles. L'Allemagne doit ainsi envoyer jusqu'à 1.000 hommes pour participer à la mission de l'ONU au Mali (Minusma), destinée à favoriser la mise en oeuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. .



Afrique subsaharienne : perspectives économiques négatives pour 2017 (Moody's)



L’agence de notation Moody’s estime que la pression devrait se maintenir sur les économies d’Afrique subsaharienne. Moody’s, qui avait abaissé la note de 7 pays de la région, a indiqué que ses perspectives pour cette année étaient négatives en raison de facteurs comme la crise des liquidités, la faible croissance économique et le risque politique. «Les économies de la région continueront de connaître une crise des liquidités due aux cours des matières premières et aux déficits fiscaux tandis que les conditions de financement resteront particulièrement difficiles. Ces facteurs constitueront d’importants obstacles à l’accès au crédit et justifient nos prévisions négatives pour toute la région» a estimé Lucie Villa, la vice-présidente de Moody’s, citée par Agence Ecofin.