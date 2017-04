L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 12/04/2017 : Mali, Nigeria, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso : gouvernement, Boko Haram, finances publiques, mines, santé, marché publique.

Mali : IBK forme un nouveau gouvernement



Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé le gouvernement de son nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, qui compte 35 ministres, selon un décret lu mardi soir à la télévision publique. Les titulaires des principaux portefeuilles au sein du précédent gouvernement, dirigé par Modibo Keïta, restent en poste, à l'exception du ministère de la Défense, occupé par M. Maïga jusqu'à sa nomination la semaine dernière. C'est l'actuel ambassadeur aux Etats-Unis, l'ancien ministre de l'Economie Tiéna Coulibaly, qui lui succède.



Nigeria : l’Unicef constate une augmentation des enfants kamikazes appartenant à Boko Haram



Le nombre d'enfants utilisés dans des attaques-suicides dans le conflit du lac Tchad s’élève à 27 au premier trimestre 2017, contre neuf à la même période l'an dernier, selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). L’antenne onusienne dans ce rapport dénonce aussi la détention continue de ses enfants par les armées du Lac Tchad engagées dans la lutte contre Boko Haram.



Sénégal : baisse de 60,5 milliards FCFA sur les importations de biens



Les importations de biens du Sénégal au mois de février 2017 ont connu une baisse de 60,5 milliards FCFA, en variation mensuelle, comparé au mois janvier, selon une annoncé de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), rapportée par l’Agence de presse africaine.



Cote d’Ivoire : l’Etat émet un bon de trésor de 55 milliards FCFA



L’Etat ivoirien va émettre simultanément un bon de trésor pour un montant de 55 milliards FCFA, révèle une publication de l’Agence UMOA-Titre. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’émission de titres publics de Cote d’Ivoire, en conformité avec la stratégie à moyen terme de gestion de la dette, visant à garantir sa capacité à honorer ses échéances.



Guinée : lancement d’une campagne de vaccination contre la rougeole



Le ministère de la santé guinéen et l’Organisation humanitaire internationale Médecin sans frontières (MSF) ont lancé ce mercredi une campagne de vaccination contre la rougeole à Conakry, rapporte Financial Afrik. Depuis le début de cette année, 3468 cas confirmés et 14 décès ont été recensés suite à la rougeole, souligne la même source.



Burkina : l’exploitation minière évaluée à 189,9 milliards FCFA en 2016



Les recettes minières au Burkina Faso sont évaluées à 189,9 milliards FCFA en 2016, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2015, selon un communiqué du ministère de l’économie et des finances. « Au regard de l’ampleur de la production, il est indéniable que l’avenir du Burkina réside en partie dans le secteur minier », souligne le document.