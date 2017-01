L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 12/12/2017 : Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Bénin, Nigeria : sécurité, armée, énergie renouvelable, arrestation, administration, audit, coopération, investissement.

Mali : cinq soldats tués dans l’explosion d’une mine



Cinq soldats maliens ont été tués mercredi 11 janvier 2017 dans le centre du Mali lorsque leur véhicule a sauté sur une mine, rapporte-t-on de source médiatique. L’explosion s’est produite entre les régions de Ségou et Mopti, dans le centre du pays.



Burkina Faso : Ouaga se défait de ses lampes énergivores



2620 lampes énergétivores utilisées pour l’éclairage public dans la capitale burkinabè, seront remplacées dans un bref délai par des lampes économiques LED, avec à la clé, une économie énergétique annuelle de 1,77 Giga watts et de 216 millions de FCFA, selon une annonce du ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Pr Alfa Oumar Dissa.



Côte d’Ivoire - Mali : arrestation d’un présumé organisateur de l’attaque de Grand-Bassam



Un des organisateurs présumés de l’attentat jihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam en mars 2016 a été arrêté dans le nord du Mali par des militaires de la force française Barkhane, selon des informations rapportées ce jeudi 12 janvier 2017par l’AFP.



Bénin : un audit prévu pour étudier le gonflement des effectifs de la fonction publique



Les besoins en personnel cumulés exprimés par 10 Ministères au Bénin pour la période 2016-2019, s’établissent à 110.765 agents à recruter, a appris Ouestafnews, de source officielle. « L’effectif de la Fonction publique s’est accru de 40.500 agents en 2005 à 73.000 agents en décembre 2015, notamment par l’effet des reversements en qualité d’agents contractuels de l’Etat de plus de 30.000 personnes sans statut » précise -t-on dans un communiqué gouvernemental publié à l’issue du conseil des ministres du 11 janvier 2016. Selon la même source un audit se ra réalisé afin connaissance précise et fine des effectifs et compétences des agents.



Nigeria : la Chine promet d’injecter 40 milliards de dollars dans l’économie



La Chine injectera un supplément de plus de 40 milliards de dollars d’investissement dans l’économie nigériane. Selon Agence Ecofin, l’annonce a été faite, le 11 janvier 2016 , par M. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, au cours d’une rencontre bilatérale avec son homologue nigérian Geoffrey Onyeama, à Abuja, au Nigéria.