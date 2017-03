L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 13/03/2017 : Mali, Guinée, Gambie, Togo, Sénégal : attaque, Fafa, médias, régulation, Yahya Jammeh, mobile money, finances publiques, Toumba Diakité, migration.

Mali : deux soldats tués près de la frontière nigérienne



Deux soldats maliens et deux civils ont été tués ce lundi 13 mars 2017 dans le nord du Mali, près du Niger, au cours d’une attaque menée par des jihadistes présumés, selon des informations rapportées par l’AFP, citant des sources sécuriatires maliennes. L’attaque a eu lieu dans le village de Fafa, près de la frontière nigérienne, selon la même source.



Togo : recensement des titres de la presse écrite



La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) du Togo lance un recensement des titres de la presse écrite, les éditeurs de journaux ont jusqu’au 25 mars prochain pour prendre contact avec le comité de presse écrite de L’instance de régulation. Selon les chiffres de la Hacc, au cours des 5 dernières années, quelques 150 journaux ont paru régulièrement ou périodiquement au Togo et jusqu’à 464 titres sont déclarés depuis 1998.



Guinée: Toumba Diakité extradé en Guinée



Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba Diakité, arrêté en décembre au Sénégal et recherché pour le massacre d’opposants en 2009 à Conakry (Guinée), a été extradé vers la Guinée, rapporte l’AFP. Toumba Diakité a été l’aide de camp de l’ex-chef de la junte qui a dirigé la Guinée pendant un an, en 2008-2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, qu’il avait ensuite tenté de tuer.



Gambie : une commission d’enquête pour examiner les transactions financières de Jammeh



L’Etat gambien va mettre en place une commission d’enquête pour examiner les transactions financières de l’ancien président déchu gambien, Yaya Jammeh, annonce le ministre de la Justice gambien, Aboubacar Tambadou. «Nous allons examiner toutes les sources de financement que Jammeh avait, de même que chaque retrait que Jammeh avait effectué. Nous allons examiner ses donateurs et les circonstances dans lesquelles ces paiements ont été effectués à la fondation », a-t-il expliqué , cité par Reuters.



BCEAO : suspend les transferts d’argent d’Orange money sur la France



La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a demandé à plusieurs filiales de la société française Orange, présentes au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) de mettre fin au transfert international d’argent vers la France, rapporte Financial Afrik. Selon la BCEAO, les agences Orange money ne sont pas autorisées à effectuer des transferts d’argent sur l’international. Les agences des pays saisies, selon la même source, seraient « Orange finance mobile Mali », « Orange finance mobile Côte d’Ivoire » et « Orange finance mobile Sénégal ».



Sénégal : lancement d’une campagne d’information sur les migrants



L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé le lancement d’une campagne d’information des migrants de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, sur les dangers de la migration irrégulière à travers le désert du Sahara, la Libye et de la méditerranée, indique un communique de la dite organisation. Cette campagne « vise à informer les migrants de 15 pays de l’Afrique de l’Ouest, en plus de la Tunisie, et de l’Égypte » sur les dangers de la migrations irrégulière et à travers le désert du Sahara, la Libye et la mer méditerranée » explique le communiqué, relayé par l’APS.



Mali : vers l’installation d’un Sénat



Le gouvernement malien a adopté un projet de loi relatif à une modification de la constitution du pays, portant sur la création d’un parlement à deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat, selon un communiqué d’un conseil des ministres. Dans le projet de loi, le Sénat dévient la 4e Institution de l’État.