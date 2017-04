L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 13/04/2017 : Nigeria, Niger, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire : banque, manifestation , société civile, finance islamique, transport aérien, genre, éducation.

Nigeria: 38,3 milliards FCFA distribués aux actionnaires en 2016



La United Bank of Africa (UBA) va verser un total, de 19 milliards de nairas (38,3 milliards FCFA) a ses actionnaires au titre de l’année fiscal 2016, annonce un communiqué de la dite banque. A cela s’ajoute aussi le paiement d’une dividende intérimaire de 7,3 milliards de nairas (13,6 milliards FCFA).



Niger : la société civile appelle à une marche citoyenne le 19 avril



Le collectif des organisations de la société civile nigérienne annonce un journée de mobilisation citoyenne le mercredi 19 avril 2017. Dans un communiqué parvenu à Ouestafnews, appelle à « une grande marche citoyenne, à l’échelle nationale, pour défendre le droit à l’éducation de nos enfants, dénoncer la répression sauvage des manifestants pacifiques… ».



Sénégal : création du premier FCP islamique à Dakar



Le premier Fonds commun de placement islamique de l’espace Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a été mis en place le 12 avril à Dakar, fruit d’une initiative de la société d’intermédiation CGF Bourse. Dénommé FCP Al Baraka, le fonds, se veut un « produit innovant, structuré en respect des règles de la finance islamique »… a expliqué la directrice générale de CGF, Marie Odile Sène Kantoussan.



Togo : 85% des normes de l’OACI respectées



Le Togo est le premier pays africain à totaliser un score de 85% pour la mise en œuvre des normes et des pratiques internationales en matière de navigation aérienne, rapporte Agence Ecofin. Lors d’une cérémonie tenue le 12 avril 2017, le Togo s’est vu décerner un «certificat présidentiel», par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ajoute la même source.



Côte d’Ivoire : augmentation des cas de grossesses en milieu scolaire



Quelque 4471 cas de grossesses en milieu scolaire ont été enregistrés depuis le début de la rentrée 2016-2017 dans le secondaire général en Côte d’Ivoire, indique une étude de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques (DSPS) du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. selon ces chiffres officiels relayés par APA, 4471 cas de grossesses ont été enregistrés entre 2016 et 2017 dans le secondaire général (6è à la Terminales) en Côte d’Ivoire contre 4054 cas pour l’année scolaire 2015-2016.



Afrique : baisse de l’aide publique au développement en 2016



L’aide publique bilatérale au continent s’est élevée à 27 milliards de dollars en 2016, dont un montant de 24 milliards de dollars a été affecté à l’Afrique subsaharienne, indiquent des chiffres de l’OCDE, relayés par Agence Ecofin. Selon l’OCDE, par rapport à 2015, il s’agit ici, d’une baisse en termes réels de 0,5 % s’agissant de l’Afrique dans son ensemble et de 0,7 % dans le cas de l’Afrique subsaharienne.