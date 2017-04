L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 14/04/2017 : Côte d’Ivoire, Nigeria, Mali, Bénin : droits humains, procès, Dogbo Blé, scandale, corruption, économie, inflation, Boko Haram, agriculture, médias, régulation.

Côte d’Ivoire : mise en place d’un organe de lutte contre la traite des personnes



Le gouvernement a annoncé la création d’un comité nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), indique le communiqué du conseil des ministres du 13 avril 2017. « Placé sous l’autorité du Premier Ministre, cet organe a pour mission de lutter contre la traite des personnes sur toute l’étendue du territoire national.»

.

Côte d’Ivoire : 18 ans de prison pour le général Dogbo Blé



Le procès devant la Cour d’assises d’Abidjan sur les disparus du Novotel (qui remonte à avril 2011), a connu son épilogue, le 13 avril avec la condamnation à 18 ans d’emprisonnement de l’ex-Commandant de la garde républicaine, le général Bruno Dogbo Blé pour complicité de disparition de cadavres. Le général Dogbo Blé dont la destitution a été aussi prononcée, a été condamné en compagnie de Osée Logué (20 ans de prison), Ohou Modi, Abi Jean (18 ans d’emprisonnement), Guéhi Bléka condamné à 10 ans d’emprisonnement et Yoro Tapéko Max Landry condamné à 6 ans d’emprisonnement.



Nigeria : deuxième baisse consécutive du taux d’inflation en l’espace de 16 mois



Le taux d’inflation a connu une baisse passant de 17,6% en mars contre 17,78% en février, selon les données publiées par le Bureau Nigérian des statistiques (NBS, sigle en anglais). Cette structure fait remarquer qu’il s’agit de la seconde baisse consécutive en l’espace de 16 mois. Selon le NBS, cette situation a été rendue possible par l’intervention de la banque centrale qui a injecté depuis février plus de quatre milliards de dollars dans le marché financier.



Nigeria : la Commission électorale reconnaît les pôts de vin en 2015



La Commission électorale nationale indépendante du Nigeria a confirmé que certains de ses agents accusés d’avoir reçu des pots-de-vin à hauteur de 9,7 millions de dollars lors des élections générale de 2015, ont remboursé les montants reçus, la révélation a été faite par le président de la Commission, Mahmud Yakubu, lors d’une visite effectuée dans les locaux de la Commission contre les crimes économiques et financières (EFCC), rapporte l’Agence de presse africaine.



Mali : fermeture prochaine de 47 radios privées



La haute autorité de la communication (HAC), structure locale chargée de la réglementation du secteur de la communication et de l’audiovisuel, procédera à la fermeture très prochaine de 47 radios maliennes, pour émissions sans autorisation entre autres délits a annoncé son président Fodié Touré, cité par l’Agence de presse africaine.



Nigeria : l’Etat négocie avec Boko Haram pour la libération des filles de Chibok



Le gouvernement nigérian est entré en « négociation » avec le groupe islamiste Boko Haram pour l’obtention d’une libération des lycéennes de Chibok enlevées il y a trois ans dans l’Etat de Borno, nord-est du pays, grâce à la médiation de plusieurs pays étrangers, selon une annonce de la présidence nigériane. Sur les 270 lycéennes enlevées en avril 2011, une bonne centaine reste encore détenue par les insurgés de Boko Haram.



Bénin : augmentation attendue de la productivité agricole en 2017



Le gouvernement béninois mise sur une augmentation sensible de la production agricole en 2017, selon les prévisions données par le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Delphin Koudandé, qui a lancé officiellement le démarrage de la nouvelle, le 13 avril à Porto-Novo, il est attendu accroissements de 8% pour la superficie des cultures vivrières et 10% pour la production de ces cultures, les productions des céréales vont s'accroître de 15%, celles des racines et tubercules de 3%.