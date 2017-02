L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 15/02/2017 : Côte d’Ivoire, Gambie, Nigeria, Mali : coopération, Commonwealth, fraude, monnaie, Macina, administration, fiscalité.

Côte d’Ivoire : la Bad octroie 80 milliards pour un projet industriel



La Banque africaine de développement (Bad) va octroyer un financement de 80 milliards destiné à la Côte d’Ivoire. Ces fonds vont servir au financement du Projet de Pôle Agro-Industriel dans le sud-est du pays, a-t-on appris de source officielle. Une convention a été signée par les deux parties, le 14 février 2017 à Abidjan.



Côte d’Ivoire : paiement de l’impôt via le mobile



Le paiement électronique par mobile de l’impôt foncier sera expérimenté dès avril 2017 en Côte d’Ivoire, selon une annonce officielle. A travers cette initiative le gouvernement ivoirien compte améliorer significativement sa collecte fiscale. Pour cette année un objectif de 2100 milliards FCFA de recettes a été fixé par les autorités.



Gambie : retour au sein du Commonwealth



La Gambie sera réadmise le plus rapidement possible au sein du Commonwealth a affirmé Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique après une rencontre avec le président gambien, Adama Barrow. En 2013, l'ancien chef de l'Etat, Yahya Jammeh avait décidé de retirer la nation d'Afrique de l'Ouest du Commonwealth. L’ex-président avait qualifié à cette époque, l’organisation intergouvernementale d '«institution néo-coloniale».



Mali : 20 morts dans des violences au centre du pays



Le bilan des affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans la région du Macina, au centre du Mali, s’est alourdi, selon le ministère de la sécurité qui donne un chiffre de 20 morts et 18 blessés et 600 déplacés . L’ouverture d’une enquête a aussi été annoncée par le ministère de la justice. Notons que cette partie du pays a vécu ces violences durant le weekend du 11 au 12 février 2017. Le un premier bilan, communiqué la veille des affrontements faisait état de « 13 morts et de nombreuses cases incendiées ».



Nigeria : 20% des liquidités circulant sont de la fausse monnaie



La fausse monnaie représente 20% des liquidités en circulation au Nigéria, a révélé l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (2005-2006), Obadiah Mailafia, cité par Agence Ecofin. « Les fausses liquidités en circulation ne sont pas prises en compte par les politiques monétaires du pays et leurs forts taux d’intérêts pourraient prolonger la récession » a soutenu, M.Mailafia.