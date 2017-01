L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 16/01/2017 – Côte d’Ivoire, Nigeria, Gambie, Mali, Bénin, Niger : Daniel Kablan Duncan, Adama Barrow, insécurité, fiscalité.

Côte d’Ivoire : Kablan Duncan prête serment



Le Vice-président de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan prêtera serment, ce lundi 16 janvier 2017au palais présidentiel d’Abidjan, une semaine après sa désignation à ce nouveau poste. Cette prestation de serment se fera en fin de matinée conformément à la constitution ivoirienne de novembre 2016. Ladite constitution de la troisième République indique que le vice-président de la République est élu au même moment que le président de la République et obéit aux mêmes conditions d’éligibilité que le chef de l’État.



Nigeria : campagne contre la polio dans le nord



L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a entamé le 13 décembre 2017, une campagne de vaccination massive d’une durée de deux semaines dans les divers camps abritant les personnes affectées par les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans la région nord-est du pays. Cette campagne entre dans le cadre d’un programme sanitaire visant à protéger environ cinq millions d’enfants contre la rougeole. Wondimagegnehu Alemu, un représentant de l’OMS au Nigéria, révèle qu’il s’agit d’un programme d’urgence qui vise à protéger ces enfants contre des maladies mortelles et hautement contagieuses.



Gambie : Barrow se « réfugie » à Dakar jusqu'à jeudi prochain



Le président élu gambien Adama Barrow, auquel le président sortant Yahya Jammeh refuse de céder le pouvoir, a été accueilli le 15 janvier 2017 au Sénégal voisin « jusqu'à son investiture prochaine », officiellement prévue jeudi 19 janvier 2017. Selon la radio privée sénégalaise, RFM, une importante déclaration de M.Barrow est attendue dans l’après-midi de ce lundi 16 janvier 2017



Mali : une attaque contre le sommet Afrique - France déjouée



Une attaque préparée par les terroristes contre le sommet Afrique–France à Bamako a été déjouée par les forces spéciales françaises, selon des informations rapportées par l’AFP. Selon la mémé source, les présumés terroristes ont été arrêtés au Nord Mali, ils projetaient un attentat dans la capitale malienne peu avant le sommet auquel prend part le président français François Hollande.



Bénin : un incendie à l’immeuble abritant le siège de l’Anlc



Un incendie a été signalé à l’immeuble abritant le siège de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc) selon une information rapportée par le journal Le Matinal. L’incendie déclaré a causé un mort et d’importants dégâts matériels, occasionnant la disparition d’une boîte noire en matière de lutte contre la corruption, selon la même source.



Niger : une baisse annuelle de 14,7% des recettes fiscales par rapport à septembre 2015



Les recettes fiscales du Niger ont connu une régression de 14,7% par rapport au mois de septembre 2015 selon un document conjointement publié par le ministère du Plan et celui des Finances en novembre 2016. Selon la note, cette baisse s’explique par le recul des recettes de la fiscalité intérieure (-10,7%) en accord avec la morosité économique, de la fiscalité de porte (-7,8%) en lien avec les mesures de politiques économiques prises par le Nigeria pour relancer son économie.