L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 16/02/2017 : Nigeria, Côte d’Ivoire, Nigeria, Burkina Faso : agriculture, cacao, grève, inflation, justice, Blaise Compaoré.

Côte d’Ivoire : des planteurs de cacao en grève



Une partie des planteurs de cacao a entamé une grève « illimitée » depuis le 15 février 2017 pour protester contre le blocage de leur fèves au port d’Abidjan. « Personne ne vient acheter. Aujourd’hui, ceux qui viennent acheter viennent proposer 600 FCFA pendant que l’Etat a fixé le prix du cacao à 1100 CFA garantis... voilà le problème, explique le président du Syndicat national agricole pour le progrès, Moussa Koné, cité par RFI. Le cours du cacao qui représente plus de la moitié des recettes d’exportations du pays a chuter de 25% durant ses quatre derniers mois. Au niveau du Conseil-café cacao on écarte le mot blocage, l’autorité parle plutôt de « ralentissement dû à un pic de production ».



Burkina Faso : vers un procès par contumace de président Blaise Compaoré



Le procès de l’ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, aura lieu « dans les semaines à venir », en l’absence de l’accusé en exil en Côte d’Ivoire selon une source officielle. Les membres du dernier gouvernement, du Premier ministre, Tiao Luc Adolphe, sont poursuivis dans « le cadre de la répression sanglante des manifestations » du 30 et 31 octobre 2014 qui ont abouti à la chute du président Compaoré.



Nigeria : hausse notée du taux d’inflation en janvier 2017



Au Nigéria, le taux d’inflation a atteint 18,72% en janvier 2017, contre 18,55% en décembre 2016, révèle le bureau nigérian des statistiques (NBS). La hausse, selon l’institution, est principalement due à une montée des prix des produits alimentaires, du transport et de l’électricité. En effet, «l’indice des prix des produits alimentaires de la NBS a enregistré une croissance annuelle de 17,82% en janvier 2017, alors que ce chiffre s’élevait à 17,39% en décembre 2016. » a indiqué le bureau des statistiques.



Nigeria : 160 millions de dollars de fonds public récupérés



L’État du Nigeria a annoncé avoir récupéré plus de 160 millions de dollars de fond public détournés par quatre personnes et 9,2 millions de dollars auprès d’un ancien patron de la compagnie nationale pétrolière indique un communiqué de la présidence. Cité par l’Agence Ecofin, le document a révélé que le plus gros montant, 136,7 millions de dollars, a été récupéré à partir d’un compte ouvert chez une banque commerciale sous une fausse identité.