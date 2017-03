L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 16/03/2017: Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana : Boko Haram, Diffa, cacao, Icco, procès, Simone Gbagbo, sécurité routière, Caf, Ahmad Ahmad, élection

Niger : 291 civils tués en deux ans par Boko Haram (Onu)



L’insurrection de Boko Haram a causé la mort de 291 civils et fait 143 blessés dans des attaques attribuées au groupe jihadiste Boko Haram, dans la région de Diffa (sud-est du Niger), selon des chiffres officiels. Dix-huit personnes ont été kidnappées et trois sont portées disparues en lien avec les raids du groupe, souligne le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) sur son site internet. Aucun bilan n’a été fourni par contre sur le nombre de militaires nigériens et de combattants de Boko Haram tués dans les attaques en question.



Niger : la police saisi 2,7 millions de dollars en faux billets



La police nigérienne a annoncé le 15 mars avoir démantelé deux réseaux de faussaires à Niamey et Dosso et saisi une somme d’environ 2,7 millions de dollars contrefaits.



Côte d’Ivoire : Abidjan, nouveau siège de l’Icco



L’Organisation Internationale du cacao (ICCO) quittera officiellement son siège de Londres pour Abidjan le 25 avril 2017, a-t-on appris de source médiatique. A cet effet, L’avenant à l’accord de siège a été signé ce mercredi 15 mars entre Luis Valverde, président du Conseil international du cacao et Ally Coulibaly, ministre ivoirien de l’Intégration africaine, à Abidjan, selon l’Agence ivoirienne de presse (AIP, officielle).



Côte d’Ivoire : Les avocats Mme Gbagbo demande une reprise du procès



Les avocats de l’ex-première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, jugé à Abidjan pour crimes contre l’humanité, ont quitté le tribunal le 15 mars 2016, après avoir réclamé la « reprise totale » du procès, placé à nouveau dans l’impasse. Les avocats ont dénoncé « l’irrégularité de la constitution de la Cour », arguant que l’un des deux assesseurs avait été remplacé sans « respecter le mode de désignation », et demandé « une reprise totale du procès » entamé en mai 2016.



Sénégal : dix mesures prises contre l’insécurité routière



Le gouvernement sénégalais, a annoncé mercredi 10 mesures à mettre en œuvre, sans délai, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, marquée par une cascades d’accidents qui ont couté la vie à des centaines de personnes durant l’année 2016 et en ce début 2017. Parmi les mesures prises, il est décidé de « l’immobilisation et la mise en fourrière de tout véhicule en circulation » que « le propriétaire n’a pas présenté à la visite, sans motif valable, à l’expiration du délai de visite technique ». On note aussi l’immatriculation obligatoire à partir de ce mois de mars 2017 des véhicules motorisés à deux roues et l’âge minimum pour la délivrance du permis pour les conducteurs de véhicules de transport public interurbain de passagers et de marchandises est fixé à 30 ans.



Ghana : chute marginale de l’inflation en février 2017



L’inflation a connu une chute 0,1% en février et janvier 2017, passant de 13,3 à 13, 2, selon les chiffres du gouvernement parvenus à Ouestafnews. Cette chute « marginale » permet toutefois d’avoir le taux le plus bas depuis décembre 2013.



CAF : le Malgache Ahmad Ahmad, élu président



Le Malgache Ahmad Ahmad a été élu président de la Confédération africaine de football réunie en assemblée générale à Addis Abeba, pour un mandat de quatre ans. À 57 ans, Ahmad Ahmad, le président de la fédération malgache, a été a été élu président de la CAF avec 14 voix d’avance sur Issa Hayatou, qui dirige l’instance depuis 1988, lors d’un congrès de l’instance à Addis Abeba, ce jeudi 16 mars 2017.