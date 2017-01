L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 17/01/2017 - Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée : Bouaké, mutinerie, procès, RSP, évacuation, économie, croissance, prévision, administration.

Côte d’Ivoire : une partie des soldats mutins perçoivent leurs fonds



Une partie des soldats ivoiriens qui se sont mutinés début janvier à Bouaké (centre) ont reçu une partie de leur argent lundi après-midi, selon l’AFP. Ce premier virement est de 5 millions FCFA sur un total de 12 millions FCFA à verser en plusieurs versement d’ici à la fin de l’année. Quelque 8.500 anciens rebelles intégrés dans l’armée sont concernés par la mesure, a confirmé la même source.



Burkina Faso : des peines de prisons fermes requis contre des éléments de l’ex-rsp



Le parquet militaire après onze jours d'audiences a requis lundi 16 janvier 2017 cinq à vingt ans de prison ferme contre les 27 soldats membres de l’ex-régiment de sécurité présidentielle (RSP), l’ex-garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré accusés d’avoir voulu libérer leurs collègues emprisonnés après le putsch raté en septembre 2015.



Sénégal - Gambie : un plan d’évacuation mis en place pour des milliers d’élèves sénégalais



Quatre mille élèves sénégalais de 48 établissements scolaires situés à moins de cinq kilomètres de la frontière avec Gambie seront déplacés selon un plan d’évacuation déjà établi par les autorités académiques de Ziguinchor (sud), en prévision d’une éventuelle intervention militaire dans ce pays, a appris l’APS.« Nous avons évalué toutes les écoles qui sont à moins de cinq kilomètres de la partie frontalière entre la Gambie et la Casamance. Cela fait un effectif de 4000 élèves provenant de 48 établissements. Un plan est mis en place pour les déplacer en cas ’intervention militaire en Gambie », a expliqué l’inspecteur académie de Ziguinchor, Ismaïla Diouf, cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Afrique subsaharienne : la Banque mondiale annonce une légère hausse de la croissance pour 2017



La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une légère hausse de 2,9% en 2017 alors que la région continuera à s'adapter à la baisse des prix des produits de base. C’est ce qu’a annoncé le rapport de janvier 2017 sur les perspectives économiques mondiales, publié par la Banque mondiale. Selon le contenu de ce texte relayé par Agence Ecofin, la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, devrait rebondir de sa récession et croître à un rythme d’environ 1% tandis que l'économie angolaise devrait connaitre une hausse de 1,2%.



Guinée : Alpha Condé interdit les sirènes à ses ministres



Le président guinéen vient d’interdire à ses ministres l’usage des sirènes durant leur déplacement dans la ville de Conakry, dorénavant, hormis le Premier Ministre et le Ministre de la Défense, Alpha Condé a interdit aux autres ministres d’utiliser les sirènes dans la circulation. « Notre grand problème aujourd’hui, c’est Kaloum (centre ville de Conakry). Tout le monde vient et repart en même temps. Cela fait des embouteillages. J’ai dit aux ministres qu’à part le Premier Ministre et le Ministre de la Défense, ils n’ont pas à utiliser des sirènes… » indique le président guinée dans des propos rapportés par le site Africaguinée.com