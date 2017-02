L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 17/02/2017 : Gambie, Côte d’Ivoire, Nigeria, Mali : Adama Barrow, infrastructure, coopération, corruption, Diezani Alison-Madueke, arrestation, Ségou,

Gambie : neuf présidents attendus à la fête nationale gambienne



Quelques neuf chefs d’État africains ont confirmé leur présence aux commémorations du 52e anniversaire de la République gambienne qui coïncide avec l’installation du nouveau président Adama Barrow. Selon l’information relayée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), ils sont attendus à cette occasion, les chefs d’État du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée Bissau, du Libéria mais également le président mauritanien (Mohamed Ould Abdel Aziz), ses homologues Macky Sall (Sénégal) et Ernest Bai Koroma (Sierra Leone).



Côte d’Ivoire : la Bad octroie 132 milliards FCFA pour la construction d’un pont



La Banque africaine de développement (Bad) a approuvé ce vendredi 17 février 201717, un finance de 264 millions de dollars (soit près de 132 milliards FCFA) pour la construction du quatrième pont d’Abidjan, selon une information relayée par l’Agence de presse africaine (APA). Ce pont sera un ouvrage de près de 1400 mètres et permettra de relier les communes du plateau (Abidjan) et d’Adjamé (Abidjan nord) à celle de Youpougon (ouest d’Abidjan) , avec un taux de fréquentation estimé à plus de 70 000 véhicule par jour, rapporte la même source.



Nigéria : l’ex ministre du pétrole condamnée à rembourser 140 millions d’euros à l’État



L'ancienne ministre du Pétrole, Diezani Alison-Madueke, accusée de détournement de fonds publics, a été condamné à rembourser au gouvernement fédéral , 140 millions d'euros, selon la BBC. Les accusations désignent, selon la même source, que les fonds avaient été détournés de la compagnie nigériane du pétrole et place dans trois banques à la demande de Mme Alison-Madueke.



Mali : quatre présumés terroristes arrêtés à Ségou



L’armée malienne a arrêté quatre présumés terroristes à Ségou (240 Km de Bamako), dans le village de Famissabougou (communauté rurale du Cercle de Macina) selon une source sécuritaire. La source indique que c’est lors d’une opération de ratissage dans la zone de Macina (région de Segou) que les quatre personnes ont été appréhendées, munis d’armes à feu.



Sénégal : reconduit à la tête du Comité pour l’exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien



L’État du Sénégal a été reconduit à la tête du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien selon un communiqué. Cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS), la note indique que « le Comité qui a tenu sa réunion annuelle pour le renouvellement de son bureau, a réélu, à l’unanimité de ses 26 membres, l’Ambassadeur Fodé Seck, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies ».