L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 17/03/2017 : Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal : éducation, ADEA, coopération, commerce, distinction, santé, Rotavirus.

Côte d’Ivoire - Sénégal : la ministre ivoirienne, Kandia Camara fait un plaidoyer en faveur de l’alphabétisation



La ministre ivoirienne chargée de l’Education nationale et de l’Enseignement technique, Kandia Camara, a préconisé, ce vendredi, à Diamniadio (27 km à l’est de Dakar), la création d’"une alliance nationale" dédiée à l’alphabétisation, dans les 12 prochains mois au plus tard, dans tous les pays représentés à la Triennale 2017 sur l’éducation. « L’éducation doit aller au-delà de son champ classique pour intégrer dans son programme la lutte contre l’analphabétisme, un fléau dont l’éradication apparaît plus que jamais comme une nécessité de première urgence », a souligné Mme Camara, citée par l’Aps.



Mali : La FIFA suspend le Mali



La FiFa a suspendu la Fédération malienne de football (Femafoot), estimant que le pouvoir politique a fait preuve d’ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars, selon un communiqué de l'instance dirigeante du football mondial, publié le 16 mars. « La Fifa a été mise au courant des décisions du Ministre des Sports qui dissolvent le Comité Exécutif de la Femafoot (...) Dans ces circonstances, le Bureau du Conseil a décidé de suspendre la Femafoot avec effet immédiat » indique le communiqué relayé par l'Afp.



Niger : tenu d’un forum d’affaires avec l’Algérie



Les autorités nigériennes et algériennes ont tenu le 16 mars 2017, un forum d’affaires à Niamey, en marge de la visite du premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal. Cette rencontre visait à mutualiser les moyens pour faire face aux contraintes (insécurité grandissante dans la bande sahélo-saharienne, migration incontrôlée)qui entravent les échanges commerciaux entre le Niger et l’Algérie.



Côte d’Ivoire : l’Afrique subsaharienne recèle 85% des décès dus au Rotavirus



Le germe du Rotavirus est responsable de près de 500 000 décès par diarrhée et de deux millions d’hospitalisation chaque année chez les enfants, avec plus de 85% de décès dans les pays sub-sahariens, a révélé le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Côte d’Ivoire, Dr Jean-Marie Vianny Yaméogo, Cité par l’AIP , l’expert de l’OMS s’exprimait le 16 mars 2017 à Yamoussoukro en marge du lancement d’un programme d’introduction du vaccin anti-rotavirus.



Afrique : nouvelle tête pour l’AACE



Le Camerounais Isidore Biyiha, directeur général du Guichet unique pour le commerce extérieur du Cameroun (GUCE), a été porté à la tête de l’Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE), le 15 mars 2017 lors d’une élection tenue à Nairobi au Kenya, rapporte Financial Afrik. M.Biyiha remplace a ce poste, le Sénégalais, Ibrahima Nour Eddine Diagne. L’AACE compte près de vingt pays membres provenant dans toutes les régions d’Afrique dans un cadre d’échange et de partage sur la facilitation du commerce électronique.