L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 19/01/2017 - Gambie, Togo, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, Nigeria : Adama Barrow, investiture, mutinerie, FPI, Gao, Onu, santé, Fièvre Lassa, économie, coopération.

Gambie : Barrow prête serment à Dakar



La cérémonie de prestation de serment de Adama Barrow aura lieu, ce jeudi 19 janvier 2017 à 16 heures à l’ambassade de Gambie à Dakar, a annoncé l’intéressé sur sa page twitter. Déclaré de la présidentielle du 1er décembre dernier vainqueur par la commission électorale, Adama Barrow fait face au refus catégorique de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir. Par ailleurs, le conseil des sécurité de l’Onu a prévu de se réunir ce jour pour voter une résolution en faveur d’une intervention militaire contre le régime de Yahya Jammeh.



Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan, propose un gouvernement d’union nationale pour juguler la crise militaire et sociale



Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan, a proposé la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et de transition pour mettre fin à la situation sociale et militaire que vit son pays en ce début d'année . « J’appelle solennellement à réunir, sans délai, toutes les forces vives de la nation en vue de la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et de transition », a annoncé le président du FPI lors d’un point de presse le 18 janvier 2017 au siège de son parti à Abidjan.



Mali : après le carnage de Gao, l’Onu envisage des sanctions



Le Conseil de sécurité des Nations unies va examiner l'opportunité d'infliger des sanctions à ceux qui feraient obstacle au processus de paix au Mali, après un attentat suicide revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) qui a fait près de 60 morts. L'attaque perpétrée, le 18 janvier à Gao, principale ville du nord du pays, visait des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix de mai-juin 2015.



Niger - Burkina Faso : 10 morts dans un accident routier



Un car de transport en commun nigérien en partance pour la Côte d'Ivoire a percuté, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2017, une épave calcinée d'un véhicule en bordure de voie, faisant 10 morts et une quarantaine de blessés, annonce un communiqué du Service d'information du gouvernement (SIG) du Burkina Faso. Selon la même source l'accident s'est produit sur la route nationale Ouagadougou-Bobo-Dioulassso, à DanKari dans la commune de Houndé, localité située à environ 90 km de Bobo-Dioulasso.



Nigeria : fièvre Lassa, 10 morts recensés depuis décembre



Le centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC, sigle en anglais) a appelé les populations à plus de précautions afin de prévenir la progression de la fièvre Lassa qui sévit actuellement dans le pays. Selon la NCDC, (citée par la presse locale) qui dit avoir lancé un plan de riposte, 19 personnes sont touchées par cette maladie, qui a déjà fait six morts depuis décembre 2016.



Togo : Accord en vue avec le FMI



Le Fonds monétaire international (FMI)et le Togo viennent de conclure un accord au niveau des services, « sous réserve de l’approbation par la Direction et le Conseil d’administration du FMI » a-t-on appris de source officielle. Ce programme pourrait être appuyé par un autre accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit d’un montant d’environ 238 millions de dollars , soit 120 % du quota du Togo au FMI.