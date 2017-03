L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 20/03/2017 : Sénégal, Burkina Faso, Mali, Ghana : paix et sécurité, conférence, Nord Mali, agriculture, Tic, monnaie, FCFA, sanction, FIFA,

Mali : La conférence d’entente nationale démarre le 27 mars



La conférence d’entente nationale au Mali, annoncée en fin d’année 2016 par le président Ibrahim Boubacar Keita, s’ouvre le 27 mars 2017 à Bamako, annonce la présidence de la République, dans un communiqué publié à l’issue d’un conseil extraordinaire des ministres, tenu le 18 mars 2017.



Burkina Faso : le président Kaboré favorable à un retrait du FCFA



Le retrait du Franc CFA (monnaie d’origine coloniale) est l’occasion de réaffirmer notre indépendance, a déclaré le président du Faso Roch Kaboré. « C’est un gros défi lancé aux présidents de réfléchir pour qu’ensemble nous puissions avoir une monnaie. Cela nous permettra de réaffirmer notre indépendance, d’avoir une politique monétaire propre à nous et non pas attelée à une autre monnaie telle que l’Euro », a déclaré Roch Marc Christian Kaboré, cité par APA en marge d’un forum sur le développement de l’Afrique à Casablanca au Maroc.



Ghana : L’arbitre Joseph Odartei Lamptey banni à vie par la FIFA



L’arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey a été banni à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) au niveau national et international par le Comité de discipline de la FIFA.Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 mars 2017 sur son site, la FIFA précise que le juge ghanéen a été déclaré coupable de violation de l’art. 69.1 du Code de discipline de l’instance dirigeante du football mondial, lors du match de qualification de la Coupe du Monde Russie 2018 entre l’Afrique du Sud et le Sénégal, en novembre 2016. Il est lui reproché d’avoir influencé les résultats du match remporté par les Sud-Africains .



Sénégal : lancement d’un projet digital lié à l’agriculture



La FAO organise mardi à Dakar, un atelier pour le lancement officiel de la composante nationale du projet "Services agricoles et inclusion digitale en Afrique", annonce un communiqué de l’organisation relayé par l’APS.Ce projet vise « le développement et la mise en œuvre de solutions dans les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’agriculture au Sénégal et au Rwanda ». le projet tourne autour de quatre axes : la santé animale, le changement climatique, la nutrition et le marché agricole.