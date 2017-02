L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 21/02/2017 : Télécom, justice, Simone Gbagbo, développement, sécurité, forum, microfinance.

Sénégal : la Sonatel réalise un chiffre d’affaires de 905 milliards FCFA



La Société nationale des télécommunications du Sénégal a annoncé ce mardi 21 février 2017, avoir réalisée un chiffre d’affaires de 905 milliards FCFA en 2016 selon un communiqué de l’opérateur de téléphonie. Cette croissance du chiffre d’affaire est soutenue, selon le communiqué , par les revenus data, SVA (Services à valeur ajoutées) et Orange Money (transfert d’argent) mais également aux filiales étrangers qui « contribuent à hauteur de la moitié du chiffre d’affaires consolidé du groupe », avec un investissement soutenu à 17% du chiffre d’affaires, soit 154 milliards FCFA en 2016.



Côte d’Ivoire : le procès de Simone Gbagbo reporté au 7 mars



Le procès de l’ancienne première dame, Simone Gbagbo, a été reporté au 7 mars selon les médias locaux. Selon la justice, cité par les mêmes sources, la procédure a été suspendue pour permettre aux « avocats commis d’office de s’imprégner davantage du dossier et permettre, également, au parquet général de leur transmettre les pièces réclamées par courrier ».



Mali : 12 milliards FCFA pour un projet de sécurité et de développement



L’État français a octroyé 12 milliards FCFA au gouvernement malien pour le financement d’un projet de sécurité et de développement dans le Nord du pays, annonce un communiqué du ministère français des Affaires étrangères consulté par Ouestafnews. Selon ce texte, ce financement permettra « l'investissement public dans des zones fragilisées par le conflit, où l'État est peu absent" afin de favoriser le retour de la légitimité de l'action publique ». selon la même source, le projet se déroulera sur une période de 39 mois dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka.



Cedeao : un forum sur la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest



La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a annoncé la « tenue prochaine » d’un forum sur la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest, selon un communiqué de la dite organisation. Cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le président de la commission de l’institution sous-régionale, Marcel de Souza, a indiqué que le l’objectif de cette rencontre est de « réfléchir sur la stratégie régionale à même d’imposer la paix dans le nord du Mali ».



Uemoa : 14 institutions de microfinance sous administration provisoire



L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a annoncé que 14 institutions de microfinance de la zone étaient sous administration provisoire en fin septembre 2016, selon une information relayée par l’Agence de presse africaine (APA). L’institution a souligné que parmi ces structures trois sont situées dans chacun des pays suivants: Bénin, Mali, Sénégal. Deux en Guinée-Bissau, une au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo indique la même source.