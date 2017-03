L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 21/03/2017 : Sénégal, Burkina Faso, Niger, Bénin, Côte d’Ivoire : marché financier, conjoncture, consommation, finances publiques, Boko Haram, procès, téléphonie, free-roaming, Fibo.

Niger : procès en assises de combattants présumés de Boko Haram



Huit présumés membres de Boko Haram sont jugés en assises depuis le 20 mars 2017 à Niamey. Ils sont tous inculpés pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste. A ces huit suspects, qui ont plaidé non coupables, il est reproché d’avoir planifié des attaques dans la région de Diffa, zone frontalière avec le Nigeria où de nombreuses assauts de la secte Boko Haram ont été répertoriés.



Burkina Faso-Côte d’Ivoire : le roaming gratuit, effectif à partir du 31 mars



La Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et le Togo ont signé un accord pour un système de roaming gratuit, rapporte la chaîne panafricaine, Africa24. L’accord devrait être effectif à partir du 31 mars 2017.



Uemoa : hausse des dépenses salariales dans les pays membres



Les dépenses de salaires et traitements des personnels des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine ont représenté en valeur relative, 41,4% de leurs charges courantes en 2016, contre 40,9% au terme de l'année 2015, apprend-on de données publiés par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao), relayés par Agence Ecofin. En chiffre, cela équivaut à 3743,13 milliards de FCFA , en hausse de 7,5% comparé à la situation de 2015.



Bénin : l’État cherche 25 milliards auprès des investisseurs de l’Uemoa



Le gouvernement du Bénin va solliciter ce mardi 21 mars 2017 une émission par adjudication de bons du trésor d’une enveloppe de 25 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Ces adjudications concernent deux types de maturités : les bons de trésor à 91 jours et ceux à 182 jours indique-t-on de source officielle.



Burkina : ouverture de la Foire internationale de Bobo-Dioulasso samedi



La 6ème édition de la Foire internationale de Bobo-Dioulasso (Fibo) démarre le 25 mars 2017, selon les organisateurs de cette manifestation, plusieurs acteurs de la filière agroalimentaire d’Afrique de l’ouest sont attendus. Prévue jusqu’au 1er avril, cette 6e édition est placée sous le thème : « Industrie agroalimentaire et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente ».



Sénégal : hausse des dépenses ménagères



Une hausse des dépenses alimentaires pour 76% des ménages a été notée au Sénégal, au 4ème trimestre de l’année 2016, selon une enquête de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), relayée par APA. Selon l’étude, seul 17,8% des ménages ont avancé une stabilité de leurs dépenses là où 6,2% ont constaté une baisse. Concernant les dépenses d’électricité, 52,5 % des ménages ont ressenti une hausse entre leurs deux dernières factures contre 37,6% d’enquêtés qui ont constaté une stabilité. Seuls 9,9% des interrogés ont annoncé une baisse de leur dépenses d’électricité.