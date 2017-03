L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 22/03/2017 : Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal, Mauritanie, Nigeria : migrants, rapatriement, humanitaire, Hcr, Boko Haram, marché financier, banque, résultats, BOA, intégration.

Côte d’Ivoire : 151 migrants ivoiriens de retour au pays



Au moins 151 immigrés clandestins ivoiriens ont effectué leur retour au pays après leur tentative de rallier l’Europe via la Libye, rapporte le site Abidjan.net. Ce retour, selon la même source, a été rendu possible par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Direction générale des Ivoiriens de l’extérieur.



Bénin : 27,500 milliards FCFA, collectés auprès des investisseurs de l’Uemoa



La direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a collecté une enveloppe de 27,500 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) suite à l’émission d’un bon de trésor, a annoncé un communiqué de l’agence UMOA-Titres basée à Dakar, citée par APA.



Nigeria - Cameroun : le HCR s'oppose au rapatriement forcé des réfugiés nigérians



Le Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR) a jugé que le rapatriement forcé de 2 600 réfugiés nigérians par les autorités camerounaises « est illégal et constitue une violation du droit international ». « Le refoulement forcé des demandeurs d’asile et des réfugiés est un refoulement et constitue une violation grave de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention de l’OUA (Organisation de l’Unité africaine) de 1969 toutes deux ratifiées par le Cameroun», indique l’antenne onusienne sur son site web.



Sénégal : la Bank Of Africa (BOA) Sénégal réalise un bénéfice de 4,051 FCFA milliards en 2017



La Bank Of Africa (BOA) Sénégal, filiale du groupe bancaire du même nom, a annoncé avoir réalisé au terme de l’année 2016, une bénéfice après impôts de 4,051 milliards FCFA, informe APA. Selon la même source, ce bénéfice est en forte hausse de 94,85% comparé à celui de 2015, établi à 2,079 milliards FCFA.



Sénégal -Mauritanie : la BAD octroie 26,7 milliards FCFA pour le projet de construction du pont de Rosso



La Banque africaine de développent (Bad) a octroyé à l’État du Sénégal et de la Mauritanie un montant de 26,7 milliards FCFA pour le financement du Projet de construction du pont de Rosso entre les deux pays, informe Financial Afrik. L’ouvrage permettra de relier les 1461 mètres qui séparent la rive mauritanienne de la rive sénégalaise du fleuve Sénégal, souligne la même source.



Sénégal : 5 250 milliards FCFA mobilisés pour le financement de 27 projets du PSE



Les bailleurs de fonds ont mobilisé plus de 5 250 milliards FCFA pour financer les 27 projets du Plan Sénégal émergent (PSE) depuis la tenue du Groupe consultatif de Paris, a révélé dans un entretien avec le journal Le Soleil, le délégué chargé du budget, Birima Mangara. « Depuis le Groupe consultatif de Paris, en février 2014, jusqu’à aujourd’hui, pour les 27 projets, c’est-à-dire les 17 réformes, nous avons mobilisé plus de 5. 250 milliards FCFA », a-t-il indiqué.