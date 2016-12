L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 22/12/2016 : Gambie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger : mines, industrie, Yahya Jammeh, société, manifestation, agriculture, Sofitex.

Burkina Faso : les industries minières ont versé au gouvernement 280 milliards FCFA en 2014 et 2015



Les industries minières ont versé à l’Etat du Burkina Faso plus de 280 milliards FCFA, au cours des deux dernières années, rapporte APA, citant des chiffres du secrétariat permanant de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) qui vient de rendre publics ses rapports de 2014 et 2015. Les deux rapports renseignent que les industries minières installées au Burkina Faso ont payé à l’Etat Burkinabè, 138,714 milliards FCFA en 2015 et 141,608 milliards FCFA pour l’année 2014. Les rapports de 2014 et 2015 de l’ITIE révèlent que durant les deux années, le pays a produit au total 35,81 tonnes d’or.



Niger : manifestation antigouvernemental à Niamey



Une manifestation anti-gouvernementale et contre la vie chère a réuni le 21 décembre 2016 à Niamey, au moins 10.000 personnes. Selon la presse locale, les manifestants ont défilé dans l'après-midi à l'appel d'un collectif d'organisations de la société civile, avant de tenir un meeting devant le siège du Parlement, en scandant « Tayi taouri » ("la vie est trop dure" en langue locale), ou encore « A bas le gouvernement » ou « A bas les députés ».



Gambie : Jammeh persiste et signe



Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie 22 ans et conteste sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, a affirmé qu'il ne quitterait pas le pouvoir avant une décision de la justice sur sa demande d'annuler le scrutin, dans une déclaration télévisée. « Je ne partirai pas » tant que la justice n'aura pas tranché, la Cedeao « essaie de me pousser dehors. Cela n'arrivera pas », a affirmé M. Jammeh en assurant que l'investiture d'Adama Barrow, déclaré vainqueur du scrutin du 1er décembre, n'aurait pas lieu le 19 janvier comme le préconise cette organisation régionale qui le presse de quitter le pouvoir.



Côte d’Ivoire : lancement des travaux du nouveau stade olympique



Le gouvernement ivoirien lance ce jeudi 22 décembre 2016, les travaux de construction d’un nouveau stade olympique dans la banlieue d’Abidjan. Entièrement offerte par la Chine, l’infrastructure sportive de 60000 places a un cout estimé à 67,milliards FCFA et le début des travaux et fixé en janvier prochain.



Burkina Faso : la Sofitex reçoit 80 milliards pour sa campagne cotonnière



Un pool bancaire local vient d’octroyer un financement de 80 milliards FCFA à la Société burkinabè des fibres textiles (Sofitex) pour financer la campagne cotonnière 2016/2017, rapporte APA, citant des responsables de ladite société. La convention de financement est destinée paiement du coton aux producteurs.de la campagne cotonnière 2016-2017 et surtout de gérer l’achat du coton graine, le transport du coton vers les ports, les assurances et les autres segments de la chaîne.