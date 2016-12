L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 22/12/2016 : Liberia, Togo, Mali, Sénégal : économie, récession, budget, développement, infrastructures, transport routier, sport, Basket.

Liberia : le gouvernement annonce une récession économique



L’économie libérienne est dans la récession, selon une annonce officielle. Victime principalement de la chute des prix des matières premières, le ralentissement actuel a un impact sur le budget. « De 622 millions de dollars Us durant l’exercice 2016, le budget national est passé 600 millions de dollars Us », selon des chiffres du ministère libérien de l’économie consultés par Ouestafnews. Une situation qui met l’incertitude autour du projet de budget de 2017. Selon le ministre des Finances, Boima Kamara, le ralentissement a amené le gouvernement a revoir à la baisse ses projections de croissance. De 2,5% initialement prévu pour 2017, les prévisions de croissance chute à 0,5%, selon le ministre.



Togo : La BIDC adopte un budget de 20 milliards



La Banque d’investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), a adopté un budget de 20 milliards FCFA pour l’année 2017, lors de la réunion de son conseil d’administration tenu, le 21 décembre 2016 à Lomé. Ces fonds destinés à financer des projets publics et privés au sein des pays membres., selon le président de la BIDC, Bashir Mamman Ifo.



Mali : Plus de 100 milliards prévus dans des projets routiers



Le gouvernement malien va affecter 169 milliards FCFA à une dizaine de projets d’infrastructures routières en au cours de l’année 2017, selon une annonce faite le ministre malien de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, M. Mamadou Hachim Koumaré, cité par Agence Ecofin. Selon les précisions du ministre, ces projets d’infrastructures routières seront entièrement financés par le budget national de l’Etat malien, a précisé Mamadou Hachim Koumaré.



Sénégal : Le Sénégal, va abriter la première académie africaine de la NBA



La ligue américaine de basket ball (NBA) va ouvrir une académie en Afrique qui sera logé au Sénégal (dans la ville de Thiès à 70 km de Dakar), rapporte la BBC. Ce centre (qui va ouvrir début 2017), est la première en Afrique ouverte par le NBA, va servir de cadre de formation pour les jeunes de 16 et 18 ans. Dans ce sport le Sénégal figure parmi les nations les plus titrées du Basket en Afrique.