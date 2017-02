L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 23/02/2017 : Côte d’Ivoire, Nigeria, Togo, Sénégal : foncier, fiscalité, télécom, Tic, Eurobond.

L’État du Sénégal va « diligenter » une transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers pour une simplification des procédures et la sécurisation des transactions immobilières selon un communiqué d’un conseil des ministres. Cité par l’APS, le document indique qu’ « il convient également de procéder aux modifications nécessaires de la loi […] du 24 février 1987 autorisant la vente de terrains domaniaux destinés à l’habitation (et) situés en zones urbaines et de son décret d’application ».L’Office togolais des recettes (OTR) a enregistré en 2016 une recette totale de 568,5 milliards FCFA, soit une hausse par rapport à l’année précédent de 68,5 milliards FCFA, selon une information relayée par Financial Afrik. L’ORT a réalisé une performance de 110 milliards en trois ans pour une organe qui, en 2014, a mobilisé, 458 milliards FCFA a indiqué la même source.Les dépenses totales et les prêts nets de l’État du Sénégal ont été estimés à 2680,3 milliards FCFA à la fin de l’année 2016, selon une étude de la prévision et des études économiques (Dpee). Selon l’information relayée par l’APA, le document souligne que ce relèvement se traduit par une hausse des dépenses d’investissement estimé à 1124,6 milliards FCFA. Il en est de même pour les investissements financés sur ressources extérieures évalués à 434 milliards FCFA et pour les dépenses courantes avec une hausse légère de 3,4% à fait savoir la même source.Le Burkina Faso va accueillir le 5e forum panafricain des Technologie de l’information et de la communication (Tic), les 22 et 23 juin prochains, axé sur le thème : « Cap sur l’économie numérique » a annoncé le ministère en charge de l’économie numérique. Selon APA, pour le gouvernement burkinabé, l’enjeu de ce forum est de favoriser une compréhension commune de l’écosystème et des mécanismes de l’économie numérique mais également d’identifier les stratégies de financement innovants du secteur.L’État du Nigeria a transmis ce jeudi 23 février 2017, à l’Assemblée nationale une demande d’approbation de l’émission d’un nouvel eurobond de 500 millions de dollars, selon un communiqué de la présidence nigériane relayé par Agence Ecofin, le vice-président et président intérimaire du pays, Yemi Osinbajo, a souligné que le Nigeria est obligé de recourir à l’aide extérieur pour combler le déficit record de son budget 2017.La Côte d’Ivoire enregistre une couverture de « plus de 100% » d’abonnés au téléphone mobile, a révélé le ministre de La Communication, de La Poste et de l’Economie numérique, Bruno Koné , ce jeudi 23 février 2017 en marge de la présentation du rapport du Cabinet Deloitte sur les prédictions des tendances Technologies - Médias - Télécom (TMT) 2017. Selon M. Koné, la Côte d’Ivoire enregistre 25 millions d’abonnés au téléphone mobile, soit une couverture de plus de 100%. Ce taux de pénétration important est à mettre à l’actif du développement du secteur du numérique et de l’Internet. À en croire Bruno Koné, 9 millions d’Ivoiriens sont abonnés à Internet. 3 millions d’Ivoiriens sont utilisateurs de Facebook sur une population mondiale d’utilisateurs estimée à 3 milliards. Quand sur 300 millions d’utilisateurs de tweeter dans le monde, 300.000 sont de la Côte d’Ivoire.