L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 23/03/2017 : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Nigeria : secteur minier, médias, financement, HCR, humanitaire.

Côte d’Ivoire : l’État cède 30% de ses parts de la SMI au Groupe Didier Drogba et à Endeavour Mining Corporation



L’État ivoirien a cédé 30% de ces parts de la Société des mines d’or d’Ity (SMI), ouest du pays, au Groupe canadien Endeavour Mining Corporation et au Groupe de l’ex international Didier Drogba, rapporte APA. Selon le ministre de la communication, de l’économie numérique et de la poste, Bruno Nabagné Koné, cité par la même source, la nouvelle répartition du capital de la SMI se présente comme suit : « Groupe Endeavour 80%, groupe Didier Drogba 10% et État de Côte d’Ivoire 10% ».



Burkina : l’État doit aux médias publics plus 1,3 milliards FCFA



L’État burkinabé a contracté une dette publique auprès des médias du pays, évalué à 1,3 milliards FCFA, selon une information relayée par l’Agence Ecofin. « Nous avons fait le point en 2016 pour ce qui concerne les médias publics : 800 millions FCFA pour la Radiodiffusion télévision du Burkina (Rtb) et 200 millions pour le quotidien Sidwaya.», a expliqué le ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, cité par la même source.



Burkina : 4,5 milliards de FCFA pour une interconnexion électrique Kaya–Dori



L’Agence française de développement (AFD) a financé à hauteur de 4,5 milliards FCFA l’interconnexion électrique entre Kaya-Dori (169 km) pour le renforcement à l’accès de l’électricité dans les régions du Centre-nord et du Sahel au Burkina, rapporte APA. Ce financement permettra de doter la ligne Kaya - Dori d’un autotransformateur 33/36-3 MVA à Kaya, un poste d’arrivée 33/20 KV à Dori, de nouveaux réseaux de distributions dans trois communes et l’extension du réseau de distribution de Dori, indique la même source.



Nigeria :1,79 milliard de dollars accordés à la société chinoise CCECC pour la construction d’un chemin de fer



L’Etat du Nigeria a accordé à la société China Civil Engineering Construction Corp (CCECC) un contrat de 1,79 milliard de dollars pour la construction de la deuxième phase d’un chemin de fer reliant Lagos à plusieurs de ses banlieues, relaye l’Agence Ecofin. Les travaux de cette deuxième phase de construction de la ligne ferroviaire qui devraient s’étaler sur trois mois, seront financés par la Banque chinoise d’import-export (EximBank of China), indique la même source.



Côte d’Ivoire : plus de 19 000 réfugiés ivoiriens regagne le pays



Plus de 19 000 réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d’Ivoire en 2016, portant à 260 368 le nombre de réfugiés retournés dans le pays depuis la fin de la crise postélectorale, a annoncé le Haut commissariat des nation unies pour les réfugiés (HCR). Selon le représentant de l’institution onusienne en Côte d’Ivoire, Askia Mohamed Touré, cité par APA, sur les 260 368 réfugiés qui ont regagnés le pays depuis 2011, « 198 606 ont effectué leur retour de manière spontanée et 61762 avec l’assistance du HCR ».