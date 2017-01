L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT - 23/12/2017 : Sénégal, Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria : Abdoulaye Bathily, fiscalité, finances, budget, administration, grève

Sénégal : Bathily se confiant pour l’élection à la CUA



Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat au poste de président de la commission de l’Union africaine (CUA) s’est confiant quand son élection à ce poste qu’il va disputer le 30 janvier face à quatre autres candidats issues de l’Afrique australe, de l’est et du centre. Le candidat sénégalais qui a fait le bilan de sa campagne face à la presse ce lundi 23 janvier 2017, affirme que des missions ont été envoyés dans 42 pays par le gouvernement sénégalais.



Togo : Faure, pose le premier acte de la transformation des produits agricoles



Une usine de transformation de soja et d’arachide a été inaugurée le 22 janvier 2017 par le président Faure Gnassingbé dans de ses produits agricoles dans le canton de Kparatao (région Centrale, Nord-Togo), a-t-on appris de source officielle. Dotée d’une capacité de production de 6.000 tonnes/an , l’usine va permettre de « valoriser les produits agricoles locaux, et d’établir un partenariat durable entre producteurs, transformateurs et distributeurs » écrit le site officiel du gouvernement togolais



Burkina Faso : fort taux de recouvrement d’impôts en 2016



Le Burkina Faso a recouvré 617,39 milliards FCFA en 2016, soit un taux de réalisation de 95,84%, a annoncé, le directeur général des impôts, Adama Badolo. « Nous avons recouvré en 2016, la somme de 617,39 milliards FCFA pour un objectif général de 644,20 milliards FCFA, soit 95,84% de taux de réalisation », a déclaré M. Badolo, lors de la rentrée fiscale de 2017, le 22 janvier 2017. Pour cette année 2017, la direction générale des impôts table sur une prévision de 720,69 milliards FCFA, soit 50,11% des prévisions de 1438,27 milliards FCFA au titre de recettes propres, contre 603,58 milliards FCFA pour la Douane et 113,99 milliards FCFA pour le Trésor.



Côte d’Ivoire : la grève continue malgré l’appel de l’IFCI



Malgré l’appel à la reprise de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d’Ivoire et de l’intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire (IFCI), de nombreux établissements publics sont restés fermés ce lundi 23 janvier 2017, selon Abidjan.net. Les grévistes exigeaient le paiement d’arriérés de salaires ainsi que retrait d’une loi défavorable aux retraités.



Mali : l’explosion d’une mine, fait 3 morts dans les rangs de l’armée au nord



Trois soldats maliens ont été tués le 22 janvier 2017 et un a été grièvement blessé lorsque leur véhicule a sauté sur une mine entre les régions de Tombouctou et Gao, dans le nord du Mali, a appris l'AFP à Bamako auprès de l'armée malienne. L'explosion s'est produite à 35 km de Gossi (région Tombouctou) en direction de Gao, la plus grande ville du Nord malien, a indiqué la direction de l'information et des relations publiques de l'armée (Dirpa), citée par l’AFP.



Nigeria : un emprunt est obligatoire



Le gouvernement fédéral devra emprunter sur le marché international pour couvrir ses dépenses en 2017, a affirmé la ministre des finances, Kemi Adeosun . Selon la ministre, citée par Agence Ecofin, le Nigeria ne générait pas assez de revenus pour satisfaire ses besoins et investir dans son développement. Toujours. Les charges mensuelles du gouvernement s’élevaient à 330 milliards de nairas (210 milliards pour les dépenses en personnel et 120 milliards pour le service de la dette).