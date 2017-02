L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 24/02/2017 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger : arrestation, terrorisme, coopération, Mohamed VI, développement, tourisme.

Sénégal : arrestation de deux présumés djihadistes à Dakar



Deux « présumés djihadistes » ont été arrêtés à Dakar et interrogés par la Division des investigations criminelles (DIC), a annoncé un communiqué de la Police sénégalaise lu par Ouestafnews. Les deux hommes, en l’occurrence Ould Sidi Mouhamed Sina, et Ould Ame Sidalamine sont tout deux de nationalité malienne. « Il ressort déjà des premiers éléments d’enquête que ce dernier (Ould Sidi Mouhamed Sina) était formellement le contact d’Ould Nouini, planificateur des attentats de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), et avait un contact avec Moustapha Diatta, terroriste présumé précédemment arrêté par la DIC », a ajouté le communiqué.



Côte d’Ivoire : Mohamed VI, en visite officielle



Le Roi du Maroc Mohammed VI, effectue à partir de ce vendredi 24 février 2017, une visite officielle d’amitié et de travail qui sera marquée par « la signature d'importants accords spécifiques de coopération », annonce le ministère ivoirien des Affaires étrangères. Au cours de cette visite qui prend fin le 27 février, le souverain marocain, procédera entre autres activités à l’inauguration d’un centre de formation en médecine d’urgence à Abidjan.



Niger : deux soldats tués dans une attaque près de la frontière malienne



Au moins deux militaires nigériens ont été tués et une dizaine sont portés disparus après une attaque contre une patrouille de l’armée dans l’ouest du Niger,, selon des informations rapportées par l’AFP. L’attaque s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la zone de Tilwa dans la région de Ouallam, près de la frontière malienne.



Bénin : un accord portant sur 150 millions de dollar, signé avec le FMI



Le Bénin vient de signer un accord triennal de 150 millions de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI), a-t-on appris de source officielle. Cet accord vient accompagner le plan de relance économique lancé par le président Patrice Talon. Le dernier accord du genre remonte à six ans et portait sur 109 millions de dollars.



Bénin : le gouvernement veut accroitre la part du tourisme dans le PIB



Le gouvernement béninois ambitionne d’augmenter la part du secteur touristique dans le Produit intérieur brut (Pib), de 2,6% à 6%, apprend-on de source officielle. A cet effet, un financement de 50 millions de dollars est attendu de la Banque mondiale, selon, José Pliya, le directeur de par l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT).