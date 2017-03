L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 24/03/2017 : Bénin, Niger, Mali, Nigeria : culture, santé, rotavirus, vaccin, tuberculose, agriculture, coton, migrants,

Bénin : des associations réclament à la France, la restitution des biens culturels



Deux associations ont adressé jeudi 23 mars une lettre ouverte à François Hollande pour demander la restitution par la France au Bénin des biens culturels amassés à l'époque coloniale, rapporte l’AFP. Ces « trésors » culturels qui peuplent actuellement des musées en France, , « ont pour le peuple béninois une valeur patrimoniale et spirituelle exceptionnelle », affirment dans cette lettre les représentations française et béninoise du Collectif représentatif des associations noires (Cran France et Cran Bénin). Elles ont reçu le soutien de la Ligue des droits de l'homme (LDH), de SOS Racisme, de députés français et béninois ainsi que de souverains locaux de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ex-colonie française indépendante depuis 1960.



Niger- santé : un vaccin efficace à 70% contre le rotavirus



Un nouveau vaccin contre le rotavirus a été positivement testé sur des milliers d’enfants nigériens, a-t-on appris de source médiatique. Les essais cliniques effectués au Niger ont montré une efficacité à 70% du vaccin, note Dr Emmanuel Baron, chercheur à Médecins sans frontières, dont une équipe a mené les essais. Selon l’Organisation Mondiale de Santé (OMS), le germe du Rotavirus est responsable de près de 500 000 décès par diarrhée et de deux millions d’hospitalisation chaque année chez les enfants, avec plus de 85% de décès dans les pays sub-sahariens



Mali : production record de coton



Le Mali a franchi le seuil record de production de 645 000 tonnes de coton sur la campagne 2016-2017, indique un communiqué du ministère malien de l’Agriculture publié jeudi 23 mars et relayé par Financial Afrik. Le pays envisage de poursuivre le trend avec des objectifs de 725 000 tonnes sur la prochaine campagne. Le ministère de l’Agriculture justifie cette performance exceptionnelle par les subventions aux engrais. En 2015, le gouvernement a supporté 42% du coût des engrais. Mieux, la subvention a été élargie sur les tracteurs. Pour ces engins, l’appui de l’Etat est de 50%.



Nigeria : 155 nigérians rapatriés de Libye



Au moins 155 nigérians établis en Libye, ont effectué volontairement leur retour au pays, deux semaines après le rapatriement de 171 de leur compatriotes depuis ce même pays, informe APA. Selon la même source, ce rapatriement est le fruit d’une collaboration entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’ambassade du Nigeria en Libye.



Sénégal : 13 166 cas de tuberculeux enregistrés en 2016



13 166 cas de tuberculose toutes formes confondues ont été enregistrés au Sénégal au cours de l’année 2016, selon un communiqué publié ce vendredi 24 mars 2017 par le Ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS). « Quant au taux de détection, il est à 65% contre un taux de guérison de 88% » souligne le document publié à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, ce 24 mars 2017.