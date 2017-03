L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 27/03/2017 : Mali, Nigeria, Côte d’Ivoire, Niger : Paix, sécurité, conférence, marché financier, dette publique, grève, santé, humanitaire, justice, Hama Amadou.

Mali : La Conférence d’entente nationale, boycottée par l’ex-rébellion



La Conférence d’entente nationale, une des principales recommandations de l’accord d’Alger signé en 2015 entre Bamako et l’ex-rébellion s’est ouverte ce lundi 27 mars 2017 sans la présence des ex-rebelles et de l’opposition politique a-t-on appris de source médiatique. Parmi les objectifs de cette rencontre, figure « l’élaboration d’une charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale sur une base consensuelle ».



Nigeria : 6,6 milliards de dollars levés à travers une émission d’épargne



L’Office de la dette du Nigeria (DMO, sigle en anglais) a indiqué avoir mobilisé 6,6 milliards de dollars à travers une émission d’obligation d’épargne sur une durée de deux ans, informe l’Agence Ecofin. Selon la DMO, la prochaine émission est prévue pour le 3 Avril et les investisseurs intéressés pourront souscrire à hauteur maximale de 50 millions de nairas.



Mali : le gouvernement sollicite une trêve aux médecins en grèves



L’Etat du Mali a sollicité une trêve auprès des médecins en grève illimitée depuis le 9 mars dernier, pour exiger de « meilleurs conditions de vie et de travail », selon un communiqué du gouvernement malien. Le gouvernement « lance un appel aux grévistes, leur demande d’observer une période de trêve qui sera mise à profit pour chercher des solutions dans le seul intérêt du Mali et des populations maliennes, notamment les couches les plus fragiles dont les femmes et les enfants », indique ce texte relayé par APA.



Côte d’Ivoire : Novamed, veut créer un hub médical à Abidjan



Le groupe médical ivoirien Novamed a annoncé son intention d’investir 18 milliards FCFA pour ériger Abidjan en « une destination de tourisme médical" en Afrique de l’ouest. « Novamed Group va investir 18 milliards de FCFA sur deux ans dans le cadre de l’extension de son réseau de cliniques en Côte d’Ivoire», a déclaré Sami Chabenne, directeur général de Novamed, propriétaire d’une cinquantaine d’établissements sanitaires privés dans le pays.



Niger : Coup d’Etat présumé de 2015, une dizaine de personnes libérées de prison,



Une dizaine de personnes détenues pour leur rôle dans le coup d'État présumé de décembre 2015 au Niger, dont deux proches de l'opposant Hama Amadou, ont été libérées le 24 mars 2017, a indiqué un de leurs avocats. « Tout à l’heure nos clients ont été libérés (…) Les charges qui pèsent sur eux ont été à moitié suspendues, c’est à dire qu’ils ont bénéficié d’un non-lieu partiel » Me Ali Kadri, cité par JeuneAfrique.com