L'Afrique de l'ouest en bref à 13H 00 GMT – 28/02/2017 : Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée : sécurité, frontière, élections, politique, tourisme, visa, limogeage, Alpha Condé, coopération.

Sénégal : la caution pour les législatives baisse de 5 millions



Le montant de la caution pour les législatives de juillet 2017 qui avait commencé à créer la polémique au Sénégal a été fixé ce mardi 28 février 2017 à 15 millions FCFA, selon un arrêté ministériel. Il s’agit ici d’une baisse de 5 millions par rapport à 2012.



Burkina Faso : deux commissariats attaqués près de la frontière malienne



Des assaillants décrits comme des « jihadistes » ont attaqué deux commissariats dans la province du Soum (Nord du Burkina), près de la frontière malienne, rapporte l’Afp. L’attaque survenue dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2017, intervient deux mois après celle qui a couté la vie à 12 soldats burkinabés dans la même zone. Cité par la même source, le ministère de la Sécurité a confirmé l’attaque sans pour autant avancer de bilan.



Nigeria : le gouvernement annonce une révision des procédures du visa d’entrée pour booster le tourisme



Le gouvernement nigérian a récemment révisé les procédures relatives à l’obtention de Visa pour entrer dans le pays dans le but d’accroitre les investissements et d’attirer plus de touristes, selon une annonce officielle. « Le service nigérian de l’immigration a révisé les pré-requis relatifs aux Visas nigérians pour qu’ils soient plus accessibles. Les types de Visas présentement en cours de révision sont les visas à l’arrivée, les visas affaires ainsi que les visas touriste et de transit», a précisé un communiqué du ministère nigérian de l’information, daté du 27 février 2017.



Guinée : Condé limoge trois ministres



Le président guinéen Alpha Condé a limogé le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation Ibrahima Kourouma, le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration, Sékou Kourouma, et le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Christine Sagno. Ces limogeages rendus publics par décret en date du 27 février 2017, interviennent quelques jours après une violente manifestation des écoliers qui a fait sept morts à Conakry.



Côte d’Ivoire : signatures de conventions avec le groupe marocain Banque populaire



L’Etat ivoirien vient de conclure un accord avec le groupe marocain Banque Centrale Populaire portant sur deux conventions de financement portant sur un montant global de plus de 113 milliards FCFA destiné à la modernisation des infrastructures routières et le renforcement du dispositif de soutien aux entrepreneures féminines Ivoiriennes.